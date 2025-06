Las PASO podrían subsistir en Mendoza si no hay alianza con Javier Milei

Es tan inestable el panorama electoral en Mendoza que la Legislatura provincial está a punto de suspender las PASO , pero igual las primarias podrían subsistir, si no hay una alianza entre el radicalismo y Javier Milei .

En efecto, el proyecto de la diputada del Pro Stella Hucsak propone anular las primarias en 2025 . Se trata de la iniciativa que el oficialismo mendocino acompaña, o mejor dicho, impulsa, porque la gente "no quiere ir a votar" .

El gobernador Alfredo Cornejo todavía no resuelve si unificará o desdoblará las elecciones. Pero, tal como contó este diario el domingo, es un hecho que si tomara la segunda opción, el proyecto de Hucsak no tendrá efecto alguno sobre las PASO, ya que la suspensión de las primarias sólo corre para este año, no para 2026.