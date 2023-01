Las elecciones desdobladas pondrán a prueba la relación entre UCR y Pro

El cronograma de elecciones municipales obliga a que en Cambia Mendoza haya definiciones, al menos en San Carlos, pero también en las comunas del PJ. El 1 de marzo vence el plazo para presentación de alianzas de cara a estos comicios. La UCR y el PRO deberán resolver cómo se presentarán a las elecciones del 30 de abril. Mañana habrá una reunión del Frente Cambia Mendoza y el partido amarillo aún no decide si asistirá formalmente o lo harán solo algunos dirigentes.

Mientras se miran los próximos meses para el armado electoral en la provincia, en unos 40 días habrá que tomar algunas decisiones. La primera es cómo llegará Cambia Mendoza a las elecciones municipales cuyas primarias son el 30 de abril y las generales el 7 de setiembre. Entonces el 1 de marzo pasa a tener relevancia porque es el último día para solicitar el reconocimiento de las alianzas para estos comicios.

Allí se pondrán en juego los frentes (o partidos) que van a participar en los comicios de Lavalle, San Carlos, Tunuyán, Santa Rosa, La Paz y San Rafael. Se espera que se sume Maipú también, aunque aún no está confirmado. Luego, el 11 de marzo será el fin de plazo para la presentación de listas de precandidatos a intendentes y concejales para las PASO, que serán el 30 de abril en esos departamentos.

Con este panorama, la UCR y el Pro deberán discutir pronto si van juntos en esos departamentos. Lo cierto es que el partido amarillo intentará presentar candidatos propios en cada uno de ellos y la duda radica en si competirán en una paso con sus contrincantes radicales, o bien, van aparte.

“Vamos a evaluarlo con cada una de las autoridades partidarias de los departamentos que desdoblan. En estos días vamos a tratar de definir la mejor estrategia. Nuestra intención es llevar candidatos en cada uno de ellos, pero hay que definirlo”, le dijo Álvaro Martínez, titular del Pro local, a Los Andes. En tanto, confirmó que el intendente de Luján, Sebastián Bragagnolo, no se sumará al desaire del aliado Rolando Scanio (Unión Popular) en San Carlos ante el pedido radical de ir junto con la provincia. “El intendente ya ha dicho que no va a desdoblar. En Luján no hay posibilidades”, afirmó.

Las críticas persisten

Esta tarde el consejo directivo del PRO tendrá una reunión para definir si asisten al encuentro de Cambia Mendoza que convocó el radicalismo para este martes. Desde el sector de Martínez, que responde a Omar De Marchi y a Horacio Rodríguez Larreta a nivel nacional, hay resquemores para ausentarse.

“Vamos a debatir qué hacemos con esta invitación de la UCR, pese que para nosotros sigue todo igual. Las mismas dudas o consultas que planteamos en su momento, siguen sin contestarlas. Más aún teniendo en cuenta todos los agravios personales que ha tenido la UCR y algunos aliados de ellos para con dirigentes nuestros. Veremos esta tarde que resolvemos”, anticipó Martínez.

El diputado nacional Omar De Marchi; el intendente de Luján, Sebastián Bragagnolo y el presidente del Pro mendocino, Álvaro Martínez. Prensa Pro

El dirigente aseguró que no es una postura “malintencionada” si no que quieren conocer el norte del frente para la provincia y aún no han tenido respuesta de la UCR en ese sentido. Del mismo modo, puso en duda la continuidad en la coalición al sostener que “cuando llegue el momento de la constitución de frentes, veremos en cual nos sentimos más representados o si hay algunos nuevos que nosotros integremos”.

“Lo que nosotros siempre hemos intentado hacer desde 2015 es salir del frente electoral para ser una coalición de gobierno y que funcionemos como un verdadero equipo. Para generar confianza, cosa que no ha pasado. Tienen una manera de lidera que no compartimos. Algunos dirigentes lo hacen a los pechones y las bravuconadas, o inmiscuyéndose en los partidos”, criticó.

Se preguntó si se hará “mea culpa” o “nos vamos a seguir enojando cuando planteamos que hay errores?” y recordó los tiempos de Alfredo Cornejo en el Ejecutivo provincial mientras Mauricio Macri lo hacía en la Casa Rosada. “No tenía ningún problema en criticarle a Macri todo lo que hacíamos. y nosotros poníamos la cara, escuchábamos, tomábamos nota e intentábamos resolver. La verdad es que eso no sucede en el frente provincial. Entonces todas esas consultas de funcionamiento y qué va a suceder, es lo que queremos saber”, expresó el titular del Pro mendocinos. Avisó también que no existe “presión” por parte de los dirigentes nacionales para bajar los cruces con el radicalismo y forzar un acuerdo.

Thomas busca fortalecer el diálogo

El vicepresidente segundo de la fuerza, Enrique Thomas (del sector de Patricia Bullrich), buscará en la reunión convencer a sus pares de asistir en conjunto al encuentro y “agotar” las instancias de diálogo para mantener el frente. De hecho, en diciembre pasado, cuando Martínez y De Marchi se ausentaron a la reunión anterior, él acudió de todas formas.

“Lo ideal sería que fuera una decisión institucional del partido. En la mesa anterior hubo participantes que no necesariamente son las autoridades máximas de los espacios políticos. Mi voluntad es ir a la reunión de mañana, pero me encantaría que podamos llegar a un acuerdo institucional, para que el presidente y las autoridades máximas puedan participar”, dijo ante este medio. “No veo ninguna posición intransigente ni razón valedera para negarse a una instancia de diálogo, es más, mi propuesta es profundizarlo”, aseveró.

El diputado provincial comentó que no ve “incompatibilidades” entre las propuestas que De Marchi desarrolló con la Fundación Pensar como ejes de campaña y podrían ser presentadas y debatidas a través de las PASO. Del mismo modo advierte que las últimas declaraciones del legislador nacional contra el Ejecutivo provincial no colaboran para nada en la búsqueda de unidad.

“Evidentemente estas declaraciones no ayudan a la consolidación del frente. Sin dudas falta diálogo. Me parece que en Cambia Mendoza también ha faltado diálogo y participación de los partidos políticos en las decisiones importantes. Pero insisto, esto puede ser el argumento para una ruptura, cosa que lamentaríamos todos los mendocinos, o puede ser un aporte a un diálogo constructivo que en algunos casos corrija políticas y en otras, las avale y las ratifique”, planteó sin ignorar las críticas que el PRO realiza a la UCR a nivel general.

Y agregó: “Opino que no hay que hacer declaraciones agraviantes ni personales. Me parece que hay que elevar el tono de la discusión política y buscar consenso en la diversidad, porque todos los frentes lo tienen. Y en este sentido, aprovechar las PASO para dirimir quien tiene las propuestas más valiosas y concretas para la Provincia”.

“También para la Nación, porque no hay que dejar de decir que Mendoza es muy importante y puede indicar el camino a una victoria sobre un populismo kirchnerista. Muchas de las decisiones que tomemos aquí, tendrán su correlato a nivel nacional”, completó Thomas.