Dudas sobre Anabel, el salvataje de Alejandro Bermejo y otras escenas de la interna del PJ

Han sido días de alta tensión en el justicialismo mendocino. Pero en medio de la confrontación entre La Cámpora y dos grupos internos que parecen confluir en un espacio común (los intendentes Félix y Righi, y la “corriente nacional de la militancia” que lidera Guillermo Carmona), la conducción partidaria fue quedando de lado.

El tironeo antes de la confirmación de que la nueva presidenta del PJ será Flor Destéfanis (intendenta de Santa Rosa) se convirtió en un ejercicio para las PASO en las que se elegirá el candidato a gobernador del 2023. Una disputa que, de acuerdo con la imagen que ofrece el PJ hoy, podría ser inevitable.

Por eso el sector más agresivo de la interna, el de Carmona, ya anunció un lanzamiento para el 17 de noviembre (día de la militancia peronista) que buscará empezar a construir, camino a las próximas elecciones, una alternativa al cristinismo que controla hoy al PJ en Mendoza.

No tienen un líder porque lo van a armar “de abajo hacia arriba”, promete Carmona. Eso sí, los disidentes del peronismo creen que enfrente sí habrá una cara: Anabel Fernández Sagasti.

Quien lo dice con todas las letras es el secretario de Malvinas en la Cancillería argentina, cargo que ocupa Carmona en el Gobierno nacional. Según el funcionario albertista, el paso al costado que dio Fernández Sagasti después de perder el año pasado su segunda elección consecutiva fue “un verso”.

“Por ahora, ni ella ni (Carlos) Ciurca han sido prescidentes. La prescindencia fue un verso”, exclamó Carmona a CNN Radio esta semana. E insistió con la idea de “generar una alternativa a 2023″. O sea, que alguien de su sector presente pelea por la candidatura a gobernador, presuntamente con Fernández Sagasti.

Desde La Cámpora, en cambio, insisten en que la senadora nacional será “una más” en el proceso electoral que se viene, como prometió hace tiempo ¿Pero entonces, quién pone la cara?

MUCHAS PELEAS Y NINGÚN CANDIDATO

Los aprestos de los sectores del PJ para la interna del año que viene tienen precisamente como dilema principal la del candidato a gobernador: no se sabe quiénes se van a enfrentar.

No será, por el lado de La Cámpora, la futura presidenta partidaria, quien ya anticipó que buscará la reelección como intendenta de Santa Rosa. Podría ser, en cambio, el senador provincial Lucas Ilardo, número dos del cristinismo en Mendoza y alguien que ha estado en campaña todo el año, aunque no haya elecciones en 2022. Pero no se sabe, por ahora, qué puesto quiere Ilardo.

Del lado disidente, hace tiempo que un sector del peronismo busca empujar al centro de la escena al intendente de San Rafael, Emir Félix. Tanto él como el jefe comunal de Lavalle, Roberto Righi, no tienen reelección en sus departamentos.

En esa vereda del peronismo hay algunos misterios. El principal: Matías Stevanato. El intendente de Maipú amagó con ser candidato a presidente del partido en representación de los “rebeldes”, pero se bajó y dejó a quienes lo apoyaban “colgados del pincel”.

Según aseguró Carmona, Stevanato “estaba recibiendo presiones” de La Cámpora.

Ciertamente Stevanato contempló la posibilidad de asumir la disputa interna por una cuestión doméstica: detectó que Ciurca estaba operando sobre su tropa en el departamento para captar figuras. Fue una suerte de represalia entonces avisar que estaba dispuesto a competir con su postulante para la presidencia, Destéfanis, por el manejo del partido a nivel provincial.

Los que se comieron este amago fueron los intendentes no kirchneristas, que enseguida confirmaron que lo acompañarían si se postulaba.

Pero la ilusión duró poco. La postulación de Stevanato se diluyó en menos de una semana y, quizás como efecto positivo para él, la embestida del operador de La Cámpora en Maipú habría cesado, ya que su departamento no figura en la lista de los que tendrán candidatos ciurquistas para la presidencia del partido.

El senador Alejandro Bermejo será al final quien asumirá la conducción del PJ maipucino, atado a la lista del oficialismo provincial, una medida extrema para fortalecer a Stevanato y suturar heridas internas. Al fin y al cabo, lo único que importa aquí es evitar alguna fuga que complique más, desde adentro del partido, el desde ya complejo objetivo de retener la comuna en 2023.

MOVILIZAR, ¿LA SOLUCIÓN?

Este es el escenario en el que se van armando los equipos para la interna peronista de 2023. A nadie le servía de mucho enfrentarse ahora y muchos dudaban cómo quedarían si se peleaban en una interna por el control del partido ante la sociedad mendocina, que no elije al PJ para gobernar la provincia desde hace 11 años.

Hay algunos que creen que esa disputa, tarde o temprano, será fructífera para el peronismo. Por ejemplo, Carmona pone en valor la interna de 2007, en la era pre PASO, para definir si el candidato a gobernador del PJ sería Celso Jaque o él.

“Nos sacamos los cachos y después ganamos la provincia”, destaca el perdedor de aquella batalla. Hay que decir que desde que existen las PASO, también hubo enfrentamientos internos en las urnas, pero ninguno sirvió para devolverle el poder al PJ.

Carmona, de todos modos, insiste: “Hoy hay un juego muy chiquito de quedarse con todo en el partido. Pero es mucho mejor cuando se moviliza a 100 o 120 mil personas en una interna”, afirma.