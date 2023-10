Las 5 noticias falsas sobre Sergio Massa que circularon en lo que va de las Elecciones 2023

El candidato a presidente de la Nación de Unión por la Patria y ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, fue protagonista involuntario de distintas desinformaciones que circularon desde que arrancó la campaña electoral.

Videos manipulados, publicaciones con afiches falsos y posteos con información incorrecta fueron algunos de los contenidos utilizados para desinformar.

En esta nota, repasamos las últimas desinformaciones que publicamos en Chequeado sobre el candidato, tal como hicimos con la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y el de La Libertad Avanza, Javier Milei.

No, en este video viral Sergio Massa no recibe una bolsa con cocaína; lo que le arrojan son cartas

Circula en redes sociales un video donde se ve al ministro de Economía de la Nación atajando una bolsita transparente -que le tiran desde arriba- con un contenido blanco. “Ah, bueno. Ya ni disimula. Peronia=Merca”, señala el texto que acompaña al video.

Además, tras atrapar la bolsa, Massa mira a la cámara y, según el subtítulo del video, supuestamente dice: “Me imagino que lo habrás filmado, ¿no? Siempre fui merquero”. Sin embargo, esto es falso.

El video original fue editado para que no se distinga que la bolsa contenía papeles, para suprimir un diálogo sobre arqueros con uno de sus acompañantes, y para modificar los subtítulos. En el video, que fue compartido por Massa en sus redes sociales, hay varios fotogramas -posteriormente suprimidos en el contenido viral- que muestran que la bolsa que atrapa Massa contiene papeles. El vocero del funcionario, Santiago García Vázquez, confirmó a Reverso que lo que se ve son cartas.

La grabación original fue filmada el 26 de septiembre último, cuando Massa -junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la presidenta de AySA, Malena Galmarini- dio inicio al proceso de puesta en marcha del Nuevo Sistema Riachuelo, en Dock Sud, Avellaneda.

Además, tras atrapar la bolsa, Massa no dice que es “merquero” -como sostiene el subtítulo del video viral- sino que señala: “Me imagino que lo habrás filmado, ¿no? Siempre fui arquero”.

El video en el que un niño le dice a Sergio Massa que votará por Javier Milei fue manipulado

Circula en redes sociales un video en el que un niño le dice a Massa que votará a Milei en las elecciones generales. Pero el audio está manipulado. En la versión original, el candidato de Unión por la Patria le pregunta al menor sobre su voto y éste, a su vez, le pregunta a Massa cómo se llama.

Como se detalla en esta nota, una búsqueda inversa de uno de los fotogramas del video utilizando Google Lens, llevó a una publicación en X del 25 de agosto de 2023 que incluye la misma grabación. Allí el tono de voz del niño es diferente, y no dice que votará por Milei, sino por Massa: “¿A quién vas a votar vos?”, le pregunta el candidato, a lo que el niño contesta, sonriendo: “Voy a votar a… ¿Cómo te llamás?”. A continuación, dice: “Sergio Massa”.

Sergio Massa ya no era funcionario del Poder Ejecutivo cuando se vetó el 82% móvil en el 2010

Una publicación en redes sociales asegura: “El 14 de octubre de 2010, Cristina Kirchner le vetó el 82% móvil a los jubilados. Casualmente en ese momento Sergio Massa era el Director de ANSES” (sic). Otras entradas afirman que al momento del veto Massa era jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria). Pero esto es falso: el 14 de octubre de 2010, al momento del veto de la ley que concedía el 82% móvil a las jubilaciones mínimas, el candidato presidencial cumplía funciones como intendente del municipio de Tigre.

Como se explica en esta nota, el actual ministro de Economía fue funcionario durante los gobiernos de los presidentes Eduardo Duhalde (2002-2003), Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner.

En enero de 2002, Massa fue designado por Duhalde como director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Permaneció en el cargo hasta 2007, cuando fue electo intendente del municipio de Tigre, en la Provincia de Buenos Aires.

La campaña de Sergio Massa no divulgó un afiche en el que promete “bajar la inflación a Massazos”

Circula en redes sociales un supuesto afiche de campaña del candidato presidencial de Unión por la Patria en la que se lee: “Sergio sabe como bajar la inflación a Massazos”. Pero se trata de un montaje hecho sobre una foto que circula desde el 2022.

Una búsqueda inversa de la foto viral no arrojó resultados por fuera de las publicaciones en redes sociales. Sin embargo, navegando la sección de imágenes de Google a partir de palabras claves como “afiche”, “calle” y “Buenos Aires”, pudo encontrarse en una nota de abril de 2022 del portal Nexofin la imagen original -un cartel en el que se acusa a Cristina Kirchner de “asesina”- sobre la que fue hecha el montaje.

Una comparación entre ambas fotos permite observar por el escudo, el borde de la cartelera y los automóviles que circulan en el fondo, que se trata de la misma imagen con el contenido del afiche modificado.

Por último, desde el área de Prensa de Massa confirmaron el 26 de junio que el afiche es falso y que no fue publicado como parte de la campaña de Unión por la Patria.

Sergio Massa no dijo que su “principal objetivo como presidente será bajar la inflación”

Circula en redes sociales una supuesta placa del diario Clarín con una declaración atribuida a Massa: “Mi principal objetivo como presidente será bajar la inflación”. Esto que circula es falso.

Chequeado verificó que la placa que circula no es reales sino que fue inventada. El estilo de las placa no tiene la misma tipografía que utiliza Clarín y, además, el diario no publicó las imágenes en sus redes sociales. Tampoco hay registros escritos ni audiovisuales de que Massa haya dicho la frase que se le adjudica, según pudo verificar este medio.

*Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

*Las vías de contacto para sumarse son: por mail a info@chequeado.com, por WhatsApp y /ReversoAr en todas las redes

