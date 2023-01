La UCR se planta contra el juicio político a la Corte Suprema

El clásico Hotel Provincial de Mar del Plata fue el escenario de la primera cumbre del año de la UCR. La discusión central pasó por la estrategia a seguir frente al juicio político que el oficialismo impulsa contra la Corte Suprema. Se decidió que no se avanzará en el Congreso con ninguna discusión hasta que el Gobierno desista del proceso de enjuiciamiento.

El encuentro fue encabezado por Gerardo Morales, titular de la UCR. El gobernador de Jujuy pasó todo el fin de semana en La Feliz, donde también acompañó actividades de promoción del “Norte Grande”, junto a otros mandatarios. Pero sobre todo, Morales compartió actividades clásicas de campaña con su correligionario Martín Lousteau, líder de Evolución, y con uno de los precandidatos presidenciales del PRO, Horacio Rodríguez Larreta. Los acuerdos entre el Jefe de Gobierno porteño y los radicales Morales y Lousteau van agrandando una alianza intra Juntos por el Cambio.

Al Hotel Provincial se acercaron Mario Negri, el exsenador Ernesto Sanz y su coterráneo Julio Cobos; el titular de la UCR de Buenos Aires, Maxi Abad (no tan en sintonía con Morales y Lousteau); la riojana Inés Brizuela. Facundo Manes (otro rebelde) no estuvo, pero sí su hermano Gastón. Los gobernadores Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés tampoco asistieron, igual que el diputado mendocino Alfredo Cornejo. “Deben estar de vacaciones; no hay nada raro en las ausencias; si estuvo la senadora (Juri) de Mendoza”, justificó ante este medio un dirigente radical de la mesa chica de Morales.

Cumbre de la UCR en Mar del Plata. Foto: prensa UCR. Foto: Gentileza

Sanz calificó como “muy grave” la situación institucional derivada del conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial. “Hasta que no termine esta situación generada por el Presidente de desconocer un fallo de la Corte e impulsar el juicio político de los jueces, no se puede abordar otros temas en el Congreso”, dijo Lousteau.

Negri, en charla con este diario, confirmó que los radicales que integran la Comisión de Juicio Político, entre los que figura, se sumarán la discusión una vez que el oficialismo alcance el quórum. También confirmó que los diputados de JxC no avanzarán en la discusión de ningún proyecto de ley hasta que el oficialismo retire el juicio político contra la Corte Suprema.

En otro tema discutido, Morales se comprometió con la senadora por Mendoza, Mariana Juri, a plantear hoy en la Mesa de JXC, que el PRO desista de su idea de ir a las elecciones provinciales por afuera de la coalición, como dicen que planea el diputado nacional Oscar De Marchi.