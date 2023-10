La UCR celebró los 40 años del triunfo de Alfonsín y Morales fustigó a Macri: “Nadie nos manda ahora”

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) celebró hoy en las plazas de todo el país el 40 aniversario del triunfo electoral que consagró presidente a Raúl Alfonsín tras siete años de dictadura militar.

En la ciudad de Buenos Aires, el acto se realizó en la Plaza Estado del Vaticano, situada en el cruce de las calles Cerrito y Viamonte, a un lado del Teatro Colón, en el centro porteño.

En el acto participaron el presidente de la UCR, Gerardo Morales, y el senador Martín Lousteau, además de la titular del Comité Capital de la UCR, Mariela Coletta, y el exdiputado Marcelo Stubrin.

Durante su discurso, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, lamentó las fórmulas que llegaron al balotaje: “Son dos opciones que no compartimos y que le hacen daño a la Argentina. Estamos frente a un gobierno que ha destruido las expectativas del pueblo argentino con una inflación imparable y los sindicatos mudos. Sumado a un sistema de corrupción que nos tocó combatir. Luchamos contra Boudou, López, Jaime, De vido y Cristina. Este es el desafío actual. Terminar con esa falsa opción”.

La UCR celebró los 40 años del triunfo de Alfonsín. Foto: UCR Nacional

Morales centró sus críticas especialmente en Macri y en Patricia Bullrich por su apoyo Milei: “Un par de dirigentes está rompiendo y nos quieren llevar por un camino que no vamos a transitar, que es el camino de la locura, el salto al vacío y el fundamentalismo. Hoy el fundamentalismo se está disfrazando de libertario. El liberalismo no es la destrucción de derechos. Nosotros somos una fuerza liberal. No hay desafío más importante que fortalecer la educación pública que iguala y hace libres a los ciudadanos. No vamos por el camino de la venta de órganos, de la destrucción del Banco Central y de negar la democracia”.

Ante una multitud Morales agregó: “Generaremos un debate después del balotaje. Por lo que sucedió en Juntos por el Cambio, se tiene que reconfigurar la política argentina. No tenemos nada que ver con Mauricio Macri. Y que pare de agredir”.

“Nadie nos manda ahora. Solo manda la UCR. A los que se creen dueños de JxC les decimos que no. Que basta, que se terminó”, sostuvo el jefe del radicalismo y destacó algunos nombres dentro del partido como Martín Lousteau, Maximiliano Pullaro o Rodrigo de Loredo. “Les digo más. Vamos a gobernar el país de acá a cuatro años. Hay máquinas de impedir hacia dentro del partido. Pero esta vez vamos a llegar”, afirmó. Finalmente cerró su discurso diciendo: “Desde el Congreso vamos a hacer nuestra trinchera y trabajar por un país mejor. Adelante radicales, no nos manda más nadie”.

En su convocatoria, el Comité Nacional del radicalismo instó a que en los actos no solamente se celebrara aquel triunfo “de todos los argentinos”, sino que también representen “una oportunidad para pensar la Argentina que viene”.

La UCR expresó que el legado de Alfonsín es “un ejercicio de memoria y un motivo de celebración para ser transmitido de generación en generación” porque su Gobierno permitió la recuperación de la libertad y la justicia.

Desde el pasado 3 de octubre, el Comité Nacional de la UCR puso en marcha en todo el país una campaña de difusión que procura destacar los aspectos más emotivos y destacados de la gestión de Alfonsín, que se extendió entre 1983 y 1989.

Esta convocatoria de la UCR se llevó a cabo en días en que el partido define su estrategia electoral con miras al balotaje que el 19 de noviembre próximo enfrentará al candidato de Unión por la Patria (UxP) y ministro de Economía, Sergio Massa, y al postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

Las principales autoridades nacionales del radicalismo rechazaron la semana pasada el apoyo político que le dieron a Milei el expresidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich, quien fuera la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), la coalición integrada por la UCR.

Seguí leyendo