La Subsecretaría de Trabajo llamó a conciliación obligatoria entre los trabajadores viales y el Gobierno provincial

En medio de las reuniones paritarias entre el Gobierno provincial y los gremios estatales, recrudeció el conflicto con el Sindicato de Trabajadores Viales (Sitravi) que esta mañana cortaron el tránsito en la Ruta 7.

Claudio Díaz, Secretario General del gremio se reunió cerca del mediodía con el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez para intentar acercar tantos. Sin embargo, se pasó a una nueva reunión para la tarde y el corte quedó interrumpido. “Ellos (por el Gobierno) están cerrados en una posición que es una decisión política”, disparó Díaz en diálogo con Los Andes.

“Para ellos es más importante una sentencia de un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que una resolución de la Dirección de Asociaciones Sindicales donde dice que nosotros tenemos la representatividad, tenemos la personería gremial, tenemos todo”, explicó el gremialista.

A la tarde intervino la Subsecretaría de Trabajo que llamó a una conciliación obligatoria y emplazó al sindicato a abstenerse de llevar adelante medidas de fuerza durante este periodo. Además, fijó una audiencia presencial para el jueves a las 10 en donde se espera que se resuelva el conflicto.

Corte de ruta Sitravi. Gentileza

El reclamo

El motivo de la furia de los miembros de Sitravi es por el acatamiento por parte del Gobierno provincial a la sentencia del Juzgado Nacional N°24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que obliga a aplicar una legislación laboral que proviene de una Federación conocida como FAT VIAL, y que es distinta a la que siempre estuvo vigente en la Provincia de Mendoza.

Ante la falta de convocatoria, un comunicado de prensa avisó sobre las medidas de fuerza. “Debido a que el Gobierno de Mendoza no convocó a paritarias a nuestra institución, nos hemos visto obligados a tomar como extrema medida de fuerza el corte del Corredor Internacional”, indicaba el texto difundido.

“El fallo dice que para sentarte a paritar tenés que estar afiliado a la federación. O sea que si no sos afiliado a la federación, por más que seas un sindicato con personería gremial en la provincia de Mendoza, no te podes sentar a paritar con los empleados”, agregó el titular del sindicato y confirmó además que SITRAVI no pertenece a esa organización.

“Es un fallo inconstitucional, ilegal. La provincia de Mendoza tendría que estar al lado del sindicato pidiendo la inconstitucionalidad de ese fallo. Un juez de extraña jurisdicción está metiéndose en las normas provinciales, cuando nosotros como sindicato tenemos una norma específica que es la que regula la actividad nuestra como sindicato y qué es lo que podemos hacer”, expresó el gremialista.

Y recalcó: “Dice expresamente que la provincia de Mendoza adhiere a la ley 20320, al convenio con las adecuaciones y modificaciones que la presente ley dice. El artículo primero dice textual la paritaria nacional pasa a la paritaria provincial”.

Corte de ruta Sitravi Gentileza

El corte en la Ruta 7

Desde las primeras horas del lunes se podían observar largas filas, de casi un kilómetro, a la altura de la destilería de Luján de Cuyo, donde hay un desvío en el camino. Hasta allí llegó personal de Gendarmería Nacional más precisamente en el kilómetro 1.071, para pedir a los manifestantes que liberen una vía de circulación, aunque hubo tensión gremial. Hasta que se liberó el camino.

Desde la tarde del domingo, los trabajadores habían comenzado a acampar a la orilla de la ruta para afinar el corte en la calle a primera hora de la mañana.

¿Aumento por decreto?

El incremento a través de un decreto provincial es una de las posibilidades que barajan en Sitravi como resolución al pleito. “(Ibáñez) nos dijo eso, ‘se sacará el decreto y se les pagará lo mismo que a los otros estatales’”.