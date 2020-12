Trabajadores viales cortaron la ruta 7 por una protesta sindical y hay largas filas de camiones

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Viales de Mendoza (Sitravi) interrumpieron esta mañana el tránsito en la ruta 7, en reclamo de la apertura de paritarias para lograr mejoras salariales.

Desde temprano, se podían observar largas filas, de casi un kilómetro, a la altura de la Destilería de Luján de Cuyo, donde hay un desvío en el camino. Personal de Gendarmería Nacional llegó al lugar, más precisamente en el kilómetro 1.071, para pedir a los manifestantes que liberen una vía de circulación, aunque por el momento se mantiene la tensión gremial.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“Debido a que el Gobierno de Mendoza no convocó a paritarias a nuestra institución, nos hemos visto obligados a tomar como extrema medida de fuerza el corte del Corredor Internacional”, indicaron desde Sitravi, gremio liderado por Claudio Díaz, en un comunicado de prensa.

“Elegimos esta ruta porque no queríamos molestar a todos los mendocinos con un corte en el nudo de Costanera, sabemos que acá molestamos pero molestamos al transporte de carga internacional, el transporte liviano pequeño, puede pasar por Cacheuta”, dijo Díaz esta mañana en radio Nihuil.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“Nos han pedido que liberemos una mano, no vamos a liberar nada si el gobierno no se comunica con nosotros. Nos han comunicado que soy pasible que me apliquen una sanción penal, les hemos dicho que está bien, tendré que ser imputado, el hecho se está cometiendo, pero si esta es la única manera de llegar a un acuerdo con el gobierno, a un acuerdo no, a que nos llamen a paritarias. No estamos discutiendo ni los montos, estamos pidiendo que nos convoquen, han convocado a todos los gremios estatales de la provincia, menos al nuestro. Si no tenemos respuesta, de acá no nos vamos a mover”, aclaró.

Desde la tarde del domingo, los trabajadores habían comenzado a acampar a la orilla de la ruta para afinar el corte en la calle a primera hora de la mañana.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“El gobierno de Suárez pone como excusa que existe una sentencia judicial de Juzgado Nacional Nº 24, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que obliga a aplicar una legislación laboral que proviene de una Federación conocida como FAT VIAL, y que es distinta a la que siempre estuvo vigente en la Provincia de Mendoza. Dicha excusa es como decir que una Cámara Laboral de Mendoza obliga al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a aplicar para sus trabajadores públicos una legislación distinta a la de la CABA, ¿Alguien puede imaginar si le harían caso a una sentencia de una Cámara Laboral de Mendoza en la CABA? Es impensable eso, sólo es pensable para el Poder Ejecutivo de Mendoza”, detallaron en el comunicado.

“El único justificativo que existe para no convocar al Sindicato de Trabajadores Viales de Mendoza a la paritaria provincial, donde se está discutiendo la pauta salarial, es haber denunciado los hechos de corrupción que se generaron en el ámbito de la Dirección Provincial de Vialidad, durante la gestión de gobierno del Lic. Alfredo Cornejo, donde denunciamos al Administrador, Subadministrador, Consejeros, y Gerente de Recursos Humanos”, señalaron desde Sitravi.