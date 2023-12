La provincia de Buenos Aires no aplicará el protocolo antipiquete: “Criminaliza la protesta”

A 22 años del estallido de 2001, organizaciones sociales y sindicales agrupadas en Unidad Piquetera se movilizarán, en Buenos Aires, hacia Plaza de mayo para protestar en contra de las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo. En este marco, el Gobierno bonaerense afirmó que no se aplicará el protocolo antipiquetes que dio a conocer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la semana pasada, informó Noticias Argentinas.

Así lo informó el ministro de Gobierno de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuyas declaraciones se dan en la previa de la marcha que se realizará este miércoles en rechazo al plan de ajuste del gasto público que impulsa el presidente, Javier Milei.

“Sé que hay contactos entre nuestro ministro de Seguridad y el de la Nación, como corresponde, son contactos institucionales y operativos. A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo, no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones, que entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió en una conferencia de prensa brindada el jueves pasado que “si se toma la calle va a haber consecuencias”. Foto: Captura.

Bianco consideró que la movilización “obviamente que tiene que ser con cierto orden” pero criticó el protocolo anunciado por la ministra de Seguridad: “Me parece que lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido durante todos estos años de democracia, cuestiones de reconocimiento facial, que hay que ver si están validadas en el marco de la normativa legal, son cosas que habrá que analizar”.

Y agregó: “Ninguno hace una protesta si no tiene una necesidad, después hay muchas cuestiones para discutir, pero cuando me refiero al cierto orden es que el miércoles no se produzcan desmanes”.

La respuesta del gobierno nacional

Este martes, el vocero presidencial Manuel Adorni reiteró en una rueda de prensa que la decisión de la Nación sobre las manifestaciones “está tomada y es hacer cumplir la ley”. “Vamos a permitir la libre circulación. Tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a hacer todo para que se cumpla lo que el presidente (Javier) Milei viene pregonando desde la campaña y es el respeto absoluto por la ley”, continuó.

Tras ser preguntado sobre las declaraciones de Bianco, Adorni expresó: “Lo dije el día que lo anuncié: cada gobernador o el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires será responsable por el acatamiento o no del protocolo. Nuestra prioridad es que el que quiera circular, circule. Si esa no es la prioridad del Gobierno provincial, y por eso no acata el protocolo, dará las explicaciones a cada uno de los bonaerenses. Nosotros entendemos que primero está el cumplimiento de la ley y primero está el derecho de la gente a circular”.

En la misma línea se pronunció ayer la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien ratificó que quienes realicen cortes de tránsito no cobrarán programas sociales.

“Para los próximos días, organizaciones piqueteras han convocado una marcha de protesta. Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo”, manifestó tras reiterar que “el que corta no cobra”.

