La primera dama Fabiola Yañez dio negativo de Covid-19: “Estoy aislada y pendiente de Alberto”

La primera dama argentina, Fabiola Yañez , se realizó el test para saber si tiene coronavirus tras conocer el positivo del presidente Alberto Fernández y comunicó que el resultado fue negativo.

Yanez utilizo su cuenta de Facebook para detallar su situación y la de Alberto: “Como es de público conocimiento, en el día de ayer Alberto presentó un registro de temperatura de 37.3 y un leve dolor de cabeza, por lo que se sometió a un test de antígeno que dio positivo de covid. Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test de PCR, él se encuentra aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de su médico personal”.

Y agregó : “En ese mismo momento, también me realicé el test correspondiente, que en mi caso dio negativo. Me encuentro aislada y pendiente de la evolución de Alberto, cuidándolo y acompañándolo como siempre lo he hecho”.

Por último Fabiola pidió: “Por favor, sigamos tomando todas las medidas de precaución, ya que claramente está pandemia aún no terminó. Gracias por los mensajes de cariño y apoyo”.

El positivo del presidente

lberto Fernández dio positivo de COVID-19 y permanece aislado con síntomas leves. El mandatario se había inmunizado con la vacuna rusa Sputnik V.

El Jefe de Estado, quien la víspera cumplió 62 años, se había vacunado el 21 de enero con la primera dosis de la Sputnik V y días después recibió la segunda. Afirmó encontrarse esperando la confirmación de un PCR. El instituto Gamaleya a cargo de la vacuna rusa reaccionó rápidamente vía Twitter asegurando sentirse triste por la noticia y recordando que “Sputnik V es 91,6% efectiva contra la infección y 100% efectiva contra los casos graves. Si la infección es confirmada y ocurre, la vacunación asegura una rápida recuperación sin síntomas severos. Le deseamos una pronta recuperación”, tuitearon desde la cuenta oficial de Sputnik V.

Fernández dijo que se encuentra “físicamente bien”, señaló que ha contactado a las personas que vio en las últimas 48 horas “para evaluar si constituyen un contacto estrecho” y que, de esta manera, cumplan con el correspondiente aislamiento.

Fernández señaló, además, que le hubiera gustado terminar su cumpleaños el viernes “sin esta noticia”. El contagio del mandatario se da en medio de un rebrote de casos en Argentina.