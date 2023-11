La pericia del celular de “Chocolate” Rigua reveló que recaudaba dinero para dos dirigentes del PJ

Continua la investigación a Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ que fue detenido con 43 tarjetas de débito en un cajero automático.

Este lunes se conocieron algunos detalles sobre el peritaje realizado a su teléfono celular. Según informó TN, en el aparato encontraron conversaciones con los dirigentes Claudio Albini y su hijo Facundo, este último concejal platense y candidato de Unión por la Patria.

Del intercambio surgió que Rigau cobraba 200.000 pesos por mes por los sueldos y también rendía cuentas a los jefes políticos.

Las pruebas fílmicas que muestran a Chocolate Rigau extrayendo millones de una sucursal bancaria.

El 24 de agosto pasado, en un chat con Facundo Albini, Rigau le contó que se complicaron las cosas para rendirle porque “entraron algunos descuentos en varias tarjetas”.

Albini le pide que lo llame en reiteradas veces, pero al ver que el puntero no le daba respuesta, empezó a perder la paciencia. “Necesito urgente un nombre para la muni”, insistió pero no tuvo respuesta.

“Llamame ¿ vos me estas tomando de gil?”, le pregunta. “Te llevás 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a la amistad que tenemos”, reclamó Albini el 27 de agosto.

Los problemas entre Rigau y Albini surgieron debido a que el sistema de recaudación de los sueldos de los supuestos empleados estaba teniendo algunos problemas.

El 28 de julio, por otra parte, el puntero le manda un mensaje de voz a una mujer agendada como Carmen. “Yo tengo que ir a rendir, ahora estoy por llamar a Claudio tratar de rendir lo más temprano posible y llegar por lo menos a las doce”, le dijo.

Ahora, la fiscal Betina Lacki busca determinar quiénes actuaban junto a “Chocolate” Rigau y hasta el momento todo parece indicar que Facundo Albini y su padre, Claudio, serían dos de los presuntos líderes de la banda.

