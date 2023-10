La Justicia ordenó la captura de “Chocolate” Rigau, la Policía lo fue a buscar pero aún no lo encuentra

Este jueves, la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires revocó el fallo en el que se disponía el cese de investigación sobre el “caso Chocolate” y se ordenaba la liberación de Julio “Chocolate” Rigau. Como consecuencia, efectivos de la Policía Bonaerense se presentaron en su domicilio para efectuar su detención, pero Rigau no estaba allí. Ahora, la Justicia dispuso una orden de captura para el puntero del PJ.

“Fuimos y nos dijeron que no se encontraba ahí. No allanamos la casa porque no teníamos orden. Sí se pidió la captura. Ahora lo buscan todas las fuerzas policiales”, informaron a TN fuentes del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires. El juez Guillermo Atencio había solicitado a la Policía Bonaerense que Rigau fuera notificado sobre la reapertura de la investigación de manera personal.

Las pruebas fílmicas que muestran a Chocolate Rigau extrayendo millones de una sucursal bancaria.

Ayer, la Cámara de Casación, con la firma de los magistrados María Florencia Budiño y Fernando Luis Mancini, revocaron el fallo de Apelaciones y consignaron que “la Cámara actuó por fuera de su jurisdicción en tanto según la legislación procesal vigente, la orden de detención dictada por el juez competente no resulta impugnable por vía de habeas corpus en razón del veto producido, en el art. 405, segundo párrafo del ritual, por el decreto de promulgación 2749/04 (con respecto a la ley 13.252), con lo cual se concluye que contra tal acto jurisdiccional no resulta posible interponer una acción de habeas corpus”,

Los abogados de Rigau fueron notificados sobre la resolución el jueves por la noche y presentaron un pedido de eximición de prisión. Este fue rechazado por el juez Atencio,

“Analizados los hechos en el marco de la sana crítica, esto es, interpretados del modo en que normalmente suceden, la significativa cantidad de tarjetas utilizadas y el alto monto de dinero que con ellas fuera extraído, no pudo escapar -cuando menos- del conocimiento de la superioridad jerárquica del organismo en el que el prevenido presta servicios, lo que posibilitaría además que, con el devenir de la pesquisa, se llegara a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”, establece el magistrado en el documento legal.

“Chocolate” Rigau fue detenido el 9 del pasado mes tras con 48 tarjetas de débito que pertenecían a empleados de la Legislatura bonaerense. Sin embargo, hace dos semanas la Cámara de Apelaciones ordenó su liberación porque consideró que su detención se realizó de forma ilegal y esto invalidaba todo lo actuado en el expediente.

“La actuación del personal policial que requisó sin orden judicial a Julio Rigau no puede ser convalidada, al no quedar comprendida la misma en lo normado por el art. 294 inc. 5 del CPP en tanto su labor no condice con los supuestos allí establecidos específicamente ni menos aún pueden ampararse en el estado de sospecha razonada o causa probable”. En consecuencia, al electricista se le devolvieron las tarjetas, el dinero secuestrado y regresó a su vivienda.

