La oposición criticó al kirchnerismo por los enfrentamientos en la casa de Cristina: “Incitan al caos”

La iniciativa por parte de la dirigencia de La Cámpora de trasladar el acto previsto en Parque Lezama al domicilio de Cristina Kirchner, en el barrio de Recoleta, generó una fuerte reacción de la oposición que pidió “basta de prepotencia” y acusó al oficialismo de incitación a la violencia mediante varios tuits.

La diputada Silvia Lospennato advirtió a través de las redes sociales que “el kirchnerismo será responsable de cualquier hecho de violencia (quilombo lo llaman)”. “Los ciudadanos argentinos queremos la paz. Nadie está por sobre la ley. Reflexionen”, expresó.

Por su parte, el radical Mario Negri dijo que “el kirchnerismo quiere resolver en la calle lo que se dirime en la Justicia”. “No hay que caer en la provocación. Por unas vallas dispuestas para que los vecinos de la zona (que son ciudadanos) tengan algo de paz quieren armar un 17 de Octubre, pero con 19 millones de pobres”, agregó el diputado por Córdoba.

UN VALLADO. Esa es la excusa de hoy para incitar al caos, la violencia y defender su impunidad.



No hay dudas de que las fuerzas de seguridad tienen que intervenir para garantizar el orden y proteger a vecinos y comerciantes. — Diego Santilli (@diegosantilli) August 27, 2022

Diego Santilli, también se expresó en las redes sobre la marcha del kirchnerismo. “Un vallado. Esa es la excusa de hoy para incitar al caos, la violencia y defender su impunidad”, dijo el diputado de Juntos por el Cambio, quien agregó que “no hay dudas de que las fuerzas de seguridad tienen que intervenir para garantizar el orden y proteger a vecinos y comerciantes”.

María Eugenia Vidal reclamó a la vicepresidenta que “frene esto”. “Usted es responsable de lo que pasó. La calle es de todos los argentinos que queremos vivir en paz”, agregó la ex gobernadora de la Provincia.

En medio del ajuste, el mismo gobierno sale a la calle a incitar a la violencia. Señora vicepresidenta frene esto! Usted es responsable de lo que paso. La calle es de todos los argentinos que queremos vivir en paz. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 27, 2022

El jefe del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, también se manifestó sobre la protesta en apoyo a la vicepresidenta en la zona de Recoleta. “El kirchnerismo busca el conflicto social para tapar su incapacidad para resolver los problemas de la gente. Recurren a la violencia y la provocación porque así reaccionan frente al peso de la verdad”, transmitió a través de las redes sociales.

“Cristina Fernández de Kirchner: basta de su prepotencia violenta”, expresó Patricia Bullrich, presidenta del PRO, quien añadió: “12 años de gobierno: 12 años de condena. Esa es su realidad. Víctima es el pueblo que sufrió el robo”.

¡SE TERMINÓ!



Cristina Fernández de Kirchner: basta de su prepotencia violenta.

12 años de gobierno: 12 años de condena. Esa es su realidad. Víctima es el pueblo que sufrió el robo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 27, 2022

El diputado por la Coalición Cívica, Juan Manuel López, afirmó que “la paz social o el caos serán una decisión de Cristina Kirchner, el Presidente y Aníbal Fernández”.

Mientras que Graciela Ocaña resaltó: “Los argentinos queremos paz. Cristina y el kirchnerismo deben entender que a todos nos rige la Ley y nadie está sobre ella, serán los responsables de cualquier hecho de violencia que se produzca”.

La paz social o el caos serán una decisión de Cristina Kirchner, el Presidente y Aníbal Fernández. — Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) August 27, 2022

Maximiliano Ferraro, también de la Coalición Cívica, fue otro de los diputados que opinó sobre la manifestación de la militancia kirchnerista. “Quieren impunidad, contestemos con justicia. Quieren violencia, contestemos con paz. Quieren llevarnos al pasado, contestemos que queremos un futuro, donde la impunidad y la violencia no tienen lugar”, expresó.

Fernando Iglesias fue otro de los legisladores que responsabilizó al oficialismo por la violencia en la zona de Recoleta. “Desde la quema de las iglesias hasta el intento de copamiento de Recoleta, pasando por los Montoneros y la Triple A, Firmenich, Delía, Moyano y Herminio Iglesias, la violencia es toda de ustedes. Ningún otro partido democrático tiene un repertorio y un elenco igual. Háganse cargo”, expresó el diputado macrista.

Quieren impunidad, contestemos con justicia. Quieren violencia, contestemos con paz. Quieren llevarnos al pasado, contestemos que queremos un futuro, donde la impunidad y la violencia no tienen lugar. #PazEnArgentina — maxi ferraro (@Maxiferraro) August 27, 2022

Paula Oliveto, en tanto, acusó a los militantes del kirchnerismo de “violentos” al tiempo que pidió “por la democracia” y “por la paz”. “Basta Cristina. No nos siga jodiendo la vida. Deje actuar a la justicia y no use al pueblo para su impunidad”, expresó a través de su cuenta en Twitter.

Desde la quema de las iglesias hasta el intento de copamiento de Recoleta, pasando por los Montoneros y la Triple A, Firmenich, Delía, Moyano y Herminio Iglesias, la violencia es toda de ustedes. Ningún otro partido democrático tiene un repertorio y un elenco igual. Háganse cargo — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) August 27, 2022

Al momento de estallar los incidentes frente al domicilio de la vicepresidenta, el diputado Waldo Wolff hizo un llamado para que Cristina Kirchner inste a “los militantes a que vuelvan a sus casas”.

Jorge Macri se refirió a los incidentes en Recoleta. “Tenemos maneras de dirimir nuestras diferencias en paz, con la ley y las instituciones. La prepotencia y la violencia no son el camino”, dijo el ministro de Gobierno porteño a través de su cuenta en Twitter.