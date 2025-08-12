La Justicia le decomisó bienes a Lázaro Báez por más de 54 millones de dólares

El Tribunal Oral Federal N°4 comenzó a decomisar propiedades y activos del dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez . La medida también alcanza a su hijo Martín Báez , en el marco de la causa conocida como la “Ruta del dinero K” . Entre su patrimonio y el de sus empresas, la Justicia tiene registrados 440 bienes inmuebles, 972 vehículos y máquinas viales, además de cuentas en el extranjero.

Una tasación que se realizó en noviembre de 2017 determinó un valor total de 3.058.871.300 de pesos , que es equivalente a 205.134.525 dólares de acuerdo al tipo de cambio de aquel momento.

De esta manera, la finalidad de los decomisos es recuperar el dinero que se blanqueó a partir de los delitos de corrupción con la obra pública, que se dieron por probados durante el juicio, además de hacer efectivas las multas correspondientes en cada condena. Cabe mencionar también que Báez padre fue sentenciado a 15 años de cárcel.

El TOF N°4, con la firma del juez Néstor Costabel, ordenó el decomiso de 54.872.866,69 de dólares , solo por el lavado de dinero cometido entre 2010 y 2013. Adicionalmente, como penalización, la Justicia le impuso a Lázaro Báez una multa equivalente al triple de ese monto. En el caso de Martín Baez, pagará siete veces la cantidad de dinero que lavó .

Según informó Infobae, por el resto de los hechos delictivos, el tribunal sumó la ejecución del decomiso de otros 5.000.000 de dólares y 4.174.697 de pesos , que deberán ser ajustados por inflación.

Bienes en el exterior

La ejecución de los decomisos abarca activos ubicados en el exterior. En Suiza, las autoridades solicitaron la remisión o transferencia de 907.202 dólares que se encontraban invertidos en la cuenta 51148100 de la sociedad Tyndall Inc. Limitada, en el Banco Lombard Odier. En Bahamas, se requirió la repatriación o transferencia de 2.981.646,12 de euros de la cuenta 590201 del Banco CBH y €1.009.391,16 de euros de la cuenta 590207 del mismo banco, ambas a nombre de Eastern Shoreline Limited.

Lázaro Báez y Cristina Kirchner en el mausoleo de Néstor Kirchner (Foto archivo) Lázaro Báez y Cristina Kirchner en el mausoleo de Néstor Kirchner. (Foto archivo)

La sentencia también ordenó el recupero de los fondos obtenidos mediante la subasta de dos aeronaves: un Rockwell Commander con matrícula LV–MBY y un Learjet con matrícula LV-BPL. Estos fondos totalizaron 4.300.000 pesos, que fueron depositados en cuentas del Banco de la Nación Argentina, y serán adjudicados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo al fallo del TOF N° 4.

El patrimonio de Lázaro Báez

La investigación patrimonial se desarrolló bajo la dirección del fiscal federal Guillermo Marijuán, quien se trasladó a Santa Cruz personalmente en 2016. En ese marco, un equipo del Ministerio Público Fiscal, con el apoyo del Cuerpo de Tasadores de la Nación, recorrió durante meses cada lugar donde podía existir un bien registrado a nombre de Báez, sus familiares o sociedades conectadas.

Encontraron 19 empresas en las que Báez tenía participación directa o indirecta, mediante testaferros. Hubo más de 300 procedimientos en los que se incautaron o embargaron inmuebles y autos de colección maquinaria pesada y objetos de alto valor histórico y cultural.

Lázaro y Martín Báez en una de las audiencia por la "Ruta del dinero K" Lázaro y Martín Báez en una de las audiencia por la "Ruta del dinero K". (archivo) Infobae

El juez Néstor Costabel dispuso la inscripción de todos los bienes cautelados bajo la titularidad del máximo tribunal. Según reportó La Nación, entre esos bienes se incluye un extenso listado de inmuebles:

56 propiedades : El tribunal ordenó inscribir a nombre de la Corte Suprema de Justicia un total de 56 propiedades de Lázaro Báez y su hijo Martín. El listado incluye lotes, parcelas, departamentos, casas y 46 unidades funcionales.

: El tribunal ordenó inscribir a nombre de la Corte Suprema de Justicia un total de 56 propiedades de Lázaro Báez y su hijo Martín. El listado incluye lotes, parcelas, departamentos, casas y 46 unidades funcionales. 10 estancias: Entre los bienes a remate figuran diez quintas, chacras y estancias ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y Chubut. Cinco de ellas están en Santa Cruz: Coronel Cuarumba, La Irenita, Los Gurises, Manantial Alto y Estancia Río Olnie.

Del total de propiedades de Lázaro Báez, 40 se ubican en Santa Cruz (nueve en El Calafate y 26 en Río Gallegos), 1 en Lago Puelo, Chubut, y 4 en la provincia de Buenos Aires. A su hijo Martín le decomisaron 11 propiedades: 7 en Santa Cruz, 3 en Buenos Aires y 1 en Chubut.

Se ordenó registrar la lista de inmuebles en la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en causas penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal”. Todavía resta definirse cómo se entrelazarán estos decomisos con los que pretenden hacerse en la causa Vialidad. Cabe recordar que, el mes pasado, el TOF N° 4 unificó la pena de ese caso con la de la “Ruta del Dinero K”.