La interna del PJ sobrevoló la Asamblea Legislativa y se blanqueó la tendencia por un candidato nacional

En primer lugar, acordó con la propuesta del titular del partido, Emir Félix, en que "ir a una interna ordenada a través de un congreso partidario no me parece mal", en el caso de que no hayan elecciones PASO.

Y sostuvo que, si no atraviesan ese mecanismo, "vamos a terminar poniéndonos de acuerdo y alguien se va a quejar porque se ponen nombres a dedo o porque esto o lo otro".

"Creo que puede ser la alternativa. Si no hay un diálogo sano y constructivo, donde se puedan acordar las personas que encaren esos proyectos, creo que es la alternativa que nos queda para que los candidatos sean legitimados y haya participación activa de la ciudadanía, no solamente de los afiliados", asumió.

Siguiendo con esa línea, indicó que los dirigentes deben "escuchar más antes de hablar" y respaldó a las gestiones municipales, que habían sido criticadas por Sagasti por la posibilidad de desdoblar sus elecciones.

"Tenemos que hacer autocrítica los que somos oposición al Gobierno. Nos tenemos que poner de acuerdo, con generosidad y empatía, para buscar a los mejores de los nuestros y que ellos puedan representar a las grandes mayorías que pensamos distintos", advirtió.

Y no esquivó una posible candidatura en 2027, dado que ella cumple su segundo mandato al frente de Santa Rosa. "Creo que todos tenemos que estar a disposición de lo que nuestro partido y la militancia nos demande, lo haremos. Y si tenemos que acompañar a los que estén en mejores condiciones, también", completó la vice del PJ.

Emir Andraos pide abrir el juego

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, también dejó su análisis sobre el proceso que atraviesa el peronismo y señaló que "tiene mucha fuerza y cuadros vigentes" para trabajar en vistas de un proyecto para 2027.

Pero remarcó que se requiere "sentarse a dialogar y traer a todos los sectores. Se tiene que dar espacio para cada uno, porque hay gran potencial en jóvenes que lo vamos a perder si no consolidamos una propuesta atractiva para que vengan a trabajar en pos de brindar un esquema de Gobierno real para los votantes".

"En eso estamos. No tenemos mucho más tiempo y el peronismo tiene que definirse, por lo que debe convocar el presidente Emir Félix", apuró el intendente que responde al diputado nacional Martín Aveiro.

Axel Kicillof gana terreno entre los intendentes

Destéfanis ratificó su apoyo al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la carrera nacional por 2027.

La intendenta reconoció el acercamiento a través de la Federación de Municipios y dijo que fue invitada al acto por los "500 días sin obra pública nacional", a través del secretario de Obras de Kicillof, Gabriel Katopodis.

"Por supuesto creo que Axel Kicillof es uno de los dirigentes que tiene mayor generación de expectativa y esperanza. Es lo que necesitamos, figuras que empiecen a movilizar al peronismo a nivel nacional y creemos que es una de las personas con experiencia de gestión y aval popular totalmente legitimado para encarar un proyecto nacional", dijo la santarrocina.

Y agregó: "Ojalá pueda ser uno de los que comience a caminar la Argentina y nos pueda dar la esperanza que todos necesitamos en este momento".

La intendenta también dejó entrever que comparte con más colegas esta simpatía. "Desconozco la mirada política específica de cada uno. Si pude compartir con el intendente Andraos y el diputado Aveiro. Algunos intendentes creo que sí vamos por ese camino", señaló.