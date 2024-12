La esposa del gendarme detenido en Venezuela cruzó al kirchnerismo: “Hay una campaña sucia”

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre pasado, expresó su incomodidad con las sospechas que referentes del kirchnerismo como Oscar Laborde, exembajador argentino en los tiempos de Alberto Fernández, buscan colocar sobre la imagen del joven.

“El gobierno (de Venezuela) admitió que lo tiene a Nahuel, pero no hay respuestas. Dicen que Nahuel vino en una misión de espionaje y nada que ver, no es así. Nahuel la misión que tenía era venir a reunirse con su hijo después de siete meses”, declaró este lunes la mujer en diálogo con Radio Con Vos.

En ese sentido se refirió a los dichos del exembajador argentino en Venezuela y dirigente K, Oscar Laborde, quien había declarado que Gómez era una ferviente opositora al gobierno de Nicolás Maduro. Además, el político sembró dudas sobre los motivos de Gallo en territorio caribeño. “El ingreso del gendarme Gallo a Venezuela fue muy irregular”, dijo en Radio 10.

Oscar Laborde, exembajador argentino en Venezuela, planteó dudas sobre los motivos de Nahuel Gallo para viajar e ingresar a ese país

“No sé quién es (por Laborde). La única verdad de lo que pasa puertas adentro de mi casa la conocemos Nahuel y yo. Yo he estado haciendo mi trabajo para limpiar la imagen de Nahuel, que están manchando. No sé a quién hay que demostrarle que somos una pareja, que tenemos un hijo. Hay una campaña sucia. Lo que diga este embajador a mí no me vale. Van a tener que pedirle disculpas a Nahuel”, señaló la mujer.

La pareja del gendarme también repasó los detalles de cómo fue el viaje desde Mendoza, donde Nahuel cumplía tareas en el Escuadrón 27 de Uspallata, hasta Táchira, escenario de aquella última vez el 8 de diciembre con noticias sobre su paradero.

“(Nahuel) se fue en auto desde Mendoza, donde vivimos, hasta Chile. Luego voló hasta Bogotá y de ahí se fue a Cucutá, también en Colombia, para ingresar a Venezuela por Táchira. En ese paso fronterizo fue donde lo detuvieron, aunque no había motivos para hacerlo, porque él tenía todos los papeles en regla”, recordó la mujer.

Nahuel Agustín Gallo, el argentino detenido por el régimen de Maduro en Venezuela (Gentileza)

Acerca del régimen de Nicolás Maduro, Gómez dijo: “El peligro obviamente estaba, pero nosotros hicimos todo lo que se tenía que hacer por ley para que Nahuel ingresara a Venezuela”.

“La angustia que tenemos es cada día más grande, lo último que supimos es que por lo menos su mamá pudo enviarle una carta para que él tuviera fuerza y sintiera que nosotros lo estamos acompañando”, aclaró sobre el intercambio epistolar que se conoció el lunes, aunque sin mayores detalles.

Vale recordar que en el gobierno de Javier Milei desconocieron las gestiones de Laborde y otros referentes peronistas como Juan Grabois para interceder ante el régimen chavista por la liberación de Gallo.

“Nosotros no les pedimos nada, no tenemos nada que ver, no sabemos si es verdad o no; nosotros seguimos trabajando en los carriles que corresponden para que Nahuel pueda reencontrarse pronto con su familia”, aseguraron fuentes diplomáticas consultadas por Infobae.

El Gobierno no sólo desconoce la gestión, sino que califica a Laborde como “un agente del régimen cubano”.

