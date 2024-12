“Fue muy irregular”: el exembajador K que intercedió ante Maduro sospecha sobre el viaje del gendarme

El exembajador de Argentina en Venezuela, Oscar Laborde, intercedió en las últimas horas ante el régimen de Nicolás Maduro y dejó dudas por las condiciones del viaje del gendarme Nahuel Gallo a Venezuela. Por su parte, el gobierno de Javier Milei desconoció esas gestiones.

Laborde, quien se desempeñó como representante diplomático entre 2022 y 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, dijo este lunes que durante las gestiones que hizo para hacer llegar la carta recibió información de que Gallo “está en buenas condiciones”, pero recalcó que “está produciéndose una investigación porque hay una irregularidad muy grande” en su ingreso a Venezuela “por una frontera que es muy irregular”.

“Lo que hubo fue un acercamiento de una persona allegada a la madre del gendarme, que me preguntó si podía hacerle llegar una carta. Se hizo la pregunta y se hizo la gestión solamente por una cuestión humanitaria del envío de la carta de la madre para el gendarme”, declaró el dirigente del kirchnerismo durante una entrevista en Radio 10.

“Nosotros lo que hacemos, ni más ni menos, es hacerle llegar una carta, empezar una relación epistolar y hasta ahí. Después, la Justicia tendrá que obrar como corresponde ante un tema que es efectivamente muy irregular. El ingreso del gendarme Gallo a Venezuela fue muy irregular. El envío fue irregular y el ingreso fue irregular”, repitió Laborde.

“Hay una responsabilidad muy grande de la ministra Patricia Bullrich (Seguridad), tan obvia que hasta la vicepresidente de su Gobierno salió a decir ‘no lo hubieran autorizado’”, señaló el exembajador en Venezuela.

Nahuel Agustín Gallo, el argentino detenido por el régimen de Maduro en Venezuela (Gentileza)

Tras la repercusión de estos dichos, en el gobierno de Javier Milei desconocieron las gestiones de Laborde.

“Nosotros no les pedimos nada, no tenemos nada que ver, no sabemos si es verdad o no; nosotros seguimos trabajando en los carriles que corresponden para que Nahuel pueda reencontrarse pronto con su familia”, aseguraron fuentes diplomáticas consultadas por Infobae.

El Gobierno no sólo desconoce la gestión, sino que califica a Laborde como “un agente del régimen cubano”.

Una versión indica que Laborde se involucró en el conflicto por un pedido expreso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de una comunicación con Juan Grabois, quien habría recibido una sugerencia desde el exterior para que ayudara con las negociaciones.

A dos semanas de la detención del gendarme argentino en Venezuela

El gendarme Nahuel Agustín Gallo (33), oriundo de Catamarca pero residente en Mendoza, se desempeñaba como cabo primero en el Escuadrón 27 de Uspallata.

El hombre estaba de licencia anual en la fuerza y había viajado a principios de este mes a Venezuela para visitar a su mujer venezolana María Gómez y su hijo de 2 años, ya que ambos se encontraban en el país caribeño desde hacía meses para cuidar a la madre de María (los tres residen en Luján de Cuyo).

El gendarme intentó ingresar a Venezuela desde Colombia a través del Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Táchira. Allí fue cuando agentes chavistas lo detuvieron en Migraciones. Hace dos semanas nada se sabe de su integridad física, y el gobierno de Javier Milei avanza en gestiones justo en medio de una fuerte tensión ideológica y diplomática con Maduro.

