La diputada Karen Reichardt reconoció que aún no leyó la normativa del Congreso: "Muy tediosa"

A pocas semanas de asumir su banca en la Cámara de Diputados , la legisladora electa de La Libertad Avanza , Karen Reichardt , reconoció que todavía no leyó el reglamento interno del cuerpo . La dirigente aseguró que planea hacerlo en los próximos días y calificó la normativa como “tediosa” .

“¿Vos sabés lo que fue desde que firmé hasta acá?” , comentó en declaraciones radiales, al explicar los motivos por los que aún no revisó el documento que regula el funcionamiento parlamentario. La diputada libertaria sostuvo que espera leerlo “este fin de semana” antes de asumir formalmente su cargo.

A fines de octubre, Reichardt había aclarado su exabrupto sobre los votantes del peronismo y sostuvo que había hablado de una “enfermedad mental” de los electores por un “chip cultural”.

“Dije ‘enfermedad mental’ por el chip cultural. Pero en serio: si no tenés cloacas, la calle es de los delincuentes, ni hablar de la educación, y cuando vayas a votar fíjate si el aula tiene picaportes, ¿vas a seguir votando lo mismo?” , preguntó la diputada electa en aquella oportunidad.

Karen Reichardt ( Karen Celia Vázquez ) fue una de las figuras más populares de la televisión argentina en los años 90. Participó en "Brigada Cola" (1992) , "Tachero nocturno" (1993) y "Despertar de pasiones"(1994) , también en comedias y películas picarescas como "Pasión de multitudes" (1995).

Siendo una de las mujeres más sensuales de la época en el mundo del espectáculo, su figura quedó estampada en la tapa de la famosa revista Playboy en 1992 junto a María Fernanda Callejón.

Quién es Karen Reichardt

Más tarde se animó a la conducción televisiva con “Fanáticas”, un ciclo femenino dedicado al fútbol que se mantuvo siete años al aire.

En 2014, Reichardt denunció públicamente acoso laboral por parte del actor Tristán, durante una filmación y una obra teatral, un hecho que marcó un antes y un después en su carrera artística.

Alejada del mundo del entretenimiento, Reichardt se dedicó en los últimos años a su emprendimiento de ropa para mascotas y a la conducción del programa "Amores Perros", emitido por la TV Pública, donde promueve el bienestar animal y la adopción responsable.

Ahora, la actriz y conductora se prepara para dar el salto a la política de la mano de La Libertad Avanza, con el compromiso de defender en el Congreso las ideas del presidente Javier Milei.