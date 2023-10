La defensa de Bento explotó por el rechazo del tribunal a las denuncias de tortura

El juicio al juez federal Walter Bento escala en temperatura jornada tras jornada. Los abogados defensores del magistrado que está acusado de liderar una asociación ilícita que daba beneficios a detenidos a cambio de dádivas, salieron con los tapones de punta a criticar al Tribunal Federal Oral N° 2 por desestimar las denuncias de torturas y vejaciones que varios imputados esgrimieron durante sus declaraciones indagatorias.

“Hemos efectuado una presentación y vamos a solicitar que sea pública, porque la decisión del tribunal ha sido oralizada y ha tenido ya bastante rebote. Entonces en el mismo sentido de garantizar el derecho a publicidad, hemos solicitado su lectura”, pidió en la audiencia de ayer el abogado Felipe Salvarezza, quién secunda a Mariano Fragueiro Frías durante esta semana, ya que este se quedó en Buenos Aires aparentemente por un cuadro gripal.

Lo cierto es que el texto que elevaron a las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá, contiene fuertes críticas contra ellas y finalmente fue archivado. Las magistradas decidieron no leerlo públicamente, por encontrarse en estado de “reserva”.

En el escrito al que accedió Los Andes, los letrados apuntan que “en una decisión sumamente desacertada, Vuestras Excelencias expusieron que, producto de las manifestaciones de los imputados, habían realizado una investigación que incluyó compulsa de expedientes, solicitudes de informes y valoración de circunstancias tales como no haber apelado el archivo de un proceso. De ese inconexo modo, arribaron a la inexacta conclusión de que los hechos denunciados -lisa y llanamente- no sucedieron. Lo que no sólo viola el derecho de defensa de las víctimas, sino que también ampara a los responsables de los mismos”.

Y sostuvieron que además de “arrogarse facultades que no le son propias, toda vez que el Tribunal carece de competencia para investigar hechos nuevos, han adelantado opinión respecto a la existencia de sucesos que bien podrían fundar futuros planteos de las partes en el marco de este proceso, temperamento que puede ser considerado -literalmente- un prejuzgamiento”.

“Como si esto fuera poco, han privado a los damnificados de una investigación seria y minuciosa en orden a los gravísimos hechos que declararon haber sufrido; siempre orientados a obtener declaraciones falsas en perjuicio de nuestro asistido”, apuntaron.

“Por otra parte, no podemos dejar de señalar el efecto preventivo que a ese respecto debió tener el haber resuelto de esta forma previo a la declaración indagatoria de uno de los imputados, lo que bien puede entenderse como un cercenamiento del más pleno ejercicio de sus derechos de raigambre convencional y constitucional”, señalaron en relación a que se informó la desestimación minutos antes de que declarara el abogado Luciano Ortego, quién es sindicado como uno de los organizadores de la banda delictiva.

Entonces la defensa de Bento sostuvo que esta decisión tiene un correlato directo con el jury de Enjuiciamiento que enfrenta Bento de forma paralela, dónde arriesga su destitución como juez y por consecuencia, su inmediata detención por la causa penal.

“Por añadidura, no escapa a esta defensa que esta irregular decisión se da a conocer en momentos previos a la definición del proceso de remoción que atraviesa el Doctor Bento, que en su descargo hizo saber al Tribunal de enjuiciamiento la existencia de los apremios que fueron livianamente descartados en la audiencia pasada”, señalaron.