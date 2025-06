La burrada de una diputada de Milei para minimizar el reclamo del Garrahan: "Una familia necesita $360.000"

Anoche, en el canal TN , la legisladora oficialista intentaba minimizar el reclamo de los profesionales de la salud. Los residentes del reconocido hospital pediátrico de Buenos Aires cobraban unos 800 mil pesos en mano y recibieron una propuesta de bono no remunerativo para totalizar $1.300.000. La rechazaron, y el conflicto salarial continúa.

La médica residente Laura Capobianco expuso su preocupación porque lo que gana no le alcanza para vivir: "Yo hoy no puedo alquilar con $800.000 y no es el sueldo que corresponde para mis compañeros (residentes) ni para mí, siendo médicos de esta institución".