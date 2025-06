Sigue el conflicto con los médicos residentes: paro en el Hospital Posadas y huelga indefinida en el Garrahan

El conflicto salarial con los médicos residentes del sistema público de salud se agudiza y se extiende. Esta vez, más de 600 residentes del Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas , en Morón, hicieron público un pedido urgente para que el Ministerio de Salud de la Nación convoque una mesa de diálogo antes del lunes 9 de junio. De no obtener respuesta, anunciaron un paro sin guardia para el martes 10 .

“Desde hace meses venimos manifestando una situación crítica, que pone en riesgo tanto nuestra subsistencia como la calidad de atención que brindamos diariamente. A pesar de los múltiples pedidos formales y públicos, no hemos recibido hasta el momento respuestas satisfactorias”, expresaron desde la Asamblea de Residentes del Hospital Posadas en un comunicado difundido este jueves. La propuesta que recibieron recientemente, según informó La Nación, consiste en un refuerzo económico similar al del Hospital Garrahan , pero de monto menor y con recursos propios del establecimiento .

Los residentes del Hospital Garrahan siguen en paro por tiempo indefinido

El malestar también persiste en el Hospital Garrahan, donde los residentes decidieron mantener el paro por tiempo indefinido, al considerar insuficiente el bono ofrecido. “No hay propuestas de recomposición salarial por parte del Ministerio de Salud de la Nación, sino que nos daría un bono no remunerativo con los recursos del mismo hospital. Esto conlleva que (esa mejora) no forma parte de nuestro recibo de suelo, aguinaldo, etcétera”, indicaron en asamblea.