Julio De Vido fulminó a una dirigente mendocina y a La Cámpora

Julio De Vido fue ministro de Planificación durante el kirchnerismo. Ocupó un cago clave en Planificación Federal, Infraestructura y Servicios. Enfrentó distintos procesos judiciales pero siendo diputado nacional, perdió sus fueron y fue detenido.

Las dos causas más emblemáticas que tuvo fue la Tragedia de Once y el presunto fraude en la mina de Río Turbio, aunque fue absuelto en la causa de Vialidad, la misma que tiene a Cristina Fernández condenada. Mostrándose como opositor al kirchnerismo, criticó a una senadora nacional mendocina.

Ya fuera de la cárcel y distanciado de Cristina Fernández y del kirchnerismo, apuntó fuerte contra La Cámpora en medio del rearmado del peronismo que preside Alberto Fernández. Claro que al referirse a la agrupación que comanda Máximo Kirchner, criticó las candidaturas en Mendoza.

“Anabel Fernández Sagasti, no tengo nada en contra de la compañera pero perdió todas las elecciones en Mendoza. no ganó una, flaco. A lo mejor son los mejores para Cristina, pero no se si son los mejores para la gente”, dijo el ex funcionario a Somos Radio AM 350 en Buenos Aires.

La actual senadora nacional fue candidata a la gobernación en 2019, perdió ante Rodolfo Suárez después de da el batacazo en la interna ante el sector ortodoxo del PJ. En 2021 renovó su banca por el sistema 2 x 1 que hay en el Senado nacional (dos por la mayoría y uno por la minoría) pero el peronismo no ganó las elecciones.

Aseguró que no encuentra contención en Unión por la Patria. “El partido es una herramienta táctica decía Perón, claro, estaba vivo. Cristina dice que la única organizacional es La Cámpora, pero es una agrupación, no es el partido”, dijo.

Cristina Fernández y Anabel Fernández Sagasti.

“Tenemos que ubicarnos, tirás encuestas y los muchachos no están en condiciones de decir que son la única organización nacional”, disparó. El ex legislador fue muy crítico y culpó del presente peronista a la “herencia del gobierno de Alberto Fernández, y de alguna manera de Cristina y La Cámpora que está sometida a una interpelación popular”.

Dice tener diálogo con Máximo Kirchner pero le aconsejó que “si quiere revalorizar su figura política debería emprender un camino más abierto y no pegado a una organización que se mira para adentro”. Le reprochó a La Cámpora que “dejan afuera a muchísimos compañeros. Se empezó dejando afuera a los que éramos mas viejos, pero resulta que los muchachos ahora tienen 50 años”.

Desde allí criticó a Cristina Fernández por ponderar a La Cámpora por sobre otros dirigentes. “Cuando se pondera a unos y a otros no hace muy mal. Hasta el compañero más intrascendente tiene que ser tratado como el mas importante. Así es una organización de masas”.

“Tal vez Cristina no debió haber dejado su banca legislativa si quería conservar el liderazgo. Desde el Instituto Patria es muy difícil porque para los que hemos sido marginados. No nos ratifica pasar por la puerta”, arremetió De Vido quien fuera parte del gabinete de la ex Vicepresidenta..

Ante la consulta de Los Andes, hubo silencio por parte de Anabel Fernández Sagasti.