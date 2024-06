Juego online: se apostaron más de $30.000 millones desde que comenzó la regulación en Mendoza

A poco más de un año de estar operativos en Mendoza, los sitios de apuesta online (o juego en línea) se han posicionado y ganan terreno dentro del mercado legal y registrado de los juegos de azar.

Según datos oficiales del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), los sitios de apuesta online han manejado más de $31.590 millones en apuestas desde la provincia de todo tipo (con datos a mayo de este año), ya sea en el mundo deportivo, como también de los tradicionales que se encuentran en cualquier casino (cartas, ruleta y tragamonedas, entre otros).

De ese total, $30.160 millones se han repartido en premios para los propios apostadores, por lo que han quedado $1.428 millones de “ganancia bruta”.

No obstante, no todo ha ido a parar a manos de las empresas que operan los casinos online, ya que de cánon, que es el monto que paga cada plataforma de juego al Gobierno de Mendoza por el derecho de ser licenciatario de juego en linea, han abonado $141,4 millones.

El cánon, que es el número que le interesa al Estado mendocino, ya que es lo que recibe de recursos, viene naturalmente en alza también, teniendo en cuenta que sólo desde enero a mayo las empresas han pagado $101,87 millones.

Desde el Gobierno indicaron que la totalidad del dinero que queda en la provincia producto del juego en línea va primero destinado a programas especiales de Salud, bibliotecas populares y el resto a rentas generales “conforme a la ley de Administración Financiera”.

No obstante, desde el 2025, tras un proyecto aprobado este año, el 25% del total de los Ingresos Brutos del juego online (y también el del resto de casinos) irá destinado a programas específicos de Salud Mental y Adicciones.

En franco ascenso

El promedio de apuestas mensuales viene mejorando también en montos de manera notable; y se espera que a futuro siga de la misma forma, ya que el objetivo del Gobierno Provincial es llegar al número máximo de licencias de grupos de empresas que pueden operar.

Actualmente lo hacen tres, hay dos más que están por desembarcar; y se abrió la licitación para otras dos más, por lo que, una vez que todas estén operativas, serán siete.

El dato revelador es que, desde que comenzaron a operar, las apuestas en las empresas de juego en línea han ido in crescendo en montos de apuestas, al margen de la devaluación mensual que registra el país desde hace años.

Por ejemplo, mayo fue el mes récord, con $6.704 millones en apuestas. Y si contamos desde enero en adelante, los montos han sido de la siguiente manera: el primer mes del año se apostaron en juegos en línea $2.709 millones; en febrero $3.225 millones (19% más que enero); en marzo, $4.550 millones (41% más); en abril, $5.362 millones (17% más); y en mayo, los mencionados $6.704 millones, que representaron un 25% más que en abril.

Dos licencias más

Como ya ha mencionado este diario, esta semana se lanzó una licitación para llegar a las 7 licencias, número permitido por la legislación mendocina.

Si bien el proceso quedará en secreto hasta la apertura de los sobres el próximo 20 de agosto a las 10 bajo el sistema Compr.Ar de la provincia, hay especulaciones sobre quiénes podrían presentarse.

Como modo de ejemplo, hay una serie de empresas y UTE que se quedaron afuera en la licitación anterior, y podrían emprender una “segunda vuelta” en este nuevo llamado.

De los que no resultaron elegidos en abril del año pasado, resaltan los siguientes nombres: Nuevo Plaza Hotel Mendoza SA; Slots Machines SA; la UTE entre Concesionaria de Entretenimientos y Turismo SA y Daruma SAM SA; la UTE New Star con News Ads; y la UTE Biyemas SA con Skill on Net SAU.

Todos ellos quedaron afuera por “resultar inconvenientes a los intereses del Estado de conformidad al informe emitido por la Comisión de Preadjudicación”; pero podrían presentarse nuevamente.

Operadoras

La primera empresa en arrancar en la provincia fue Super 7 (UTE Impresora Internacional de Valores SAIC y Hotelera Emprender SA), que comenzó a operar en abril del año pasado; y cuenta con tragamonedas en línea, ruleta web, póker, y apuestas deportivas. A la fecha, ha acumulado más de $2.907 millones en apuestas, ha repartido $2.797 millones y ha pagado de canon $15,4 millones.

En mayo se sumó Betwarrior (Traylon SA y Ondiss SA), con juegos de todo tipo, ruletas, cartas, promociones de bienvenida, torneos y cupones de descuento. Desde que comenzó a operar, se han recibido $15.550 millones en apuestas, se han pagado $14.810 millones y la Provincia ha recibido de canon $73,6 millones.

En junio apareció Bplay (Boldt SA y Fuente Mayor SA), que es la plataforma con la que operan y ofrecen cerca de 200 tragamonedas, apuestas en la Liga Profesional de Fútbol, y en deportes, que incluye no sólo al fútbol en ligas extranjeras, sino también cerca de 30 disciplina, entre otros. Esta empresa ha acumulado $13.130 millones en apuestas, ha pagado $12.550 millones; y en canon ha abonado $52,37 millones.

En tanto, este mes ingresó Codere Online Argentina, por lo que aún no hay registros de apuestas en el sitio desde Mendoza. Según su sitio web es el “operador más grande de salas de juego en la Provincia de Buenos Aires”, con salas de juego y más de 6.800 máquinas y 11.000 puestos de bingo”.

Por otro lado, se aguarda por RushBet (Rush Street Interactive Latin América y Desarrollos Maipú), que está en “proceso administrativo”. Según su sitio web, ofrece apuestas deportivas, con enfoque en torneos de fútbol, aunque también hay espacios de slots, bingo, ruleta y juegos de cartas.

Catarata de proyectos para luchar contra la ludopatía

Mientras tanto, hay varios proyectos de ley para luchar contra la ludopatía, así como también abordar una problemática que también está en ascenso, y es que cada vez más adolescentes participan en aplicaciones o sitios de apuestas online.

El último proyecto presentado ha sido del senador peronista Duilio Pezzutti, que pretende la creación de una línea telefónica de 3 dígitos “destinada al asesoramiento, contención e información para padres y adolescentes víctimas de la ludopatía online”.

También está el de la peronista Verónica Valverde, junto a pares como Germán Gómez (PJ), Emanuel Fugazzotto (Partido Verde), Evelin Pérez (Cambia Mendoza) y Laura Balsells Miró (LUM); que propone que haya registros biométricos para los jugadores. Otro de Valentina Morán (PJ) impulsa una regulación la publicidad de las apuestas online en los eventos deportivos, así como mayores “advertencias” sobre los riesgos en la salud que producen los juegos de azar

Gustavo Perret (PJ) propueso que las casas de apuesta online tengan prohibido publicitar su marca ni auspiciar en equipos deportivos o deportistas, así como tampoco en instalaciones deportivas, estadios o espacios públicos, entre otros.

Se suma otro de Claudia Najul, que busca, además de lo propuesto por Perret, regular los horarios de publicidad de los sitios de apuesta, y prohibe también que famosos participen de spots publicitarios de las casas de apuestas.

Por el lado del Instituto, la postura oficial es que el juego en línea “legal y regulado es una actividad que garantiza la transparencia, la protección a los jugadores, la promoción de un juego responsable y seguro y la prohibición de participación de niños, niñas y adolescentes”.

Agregaron que regular el juego en línea “desalienta y combate la proliferación del juego ilegal, y los peligros que éste conlleva hacia la sociedad, especialmente niños, niñas y adolescentes y grupos vulnerables. Asimismo, de esta manera se lucha contra el juego clandestino el cual evade regulaciones, impuestos y contribuciones sociales, generando riesgos para los jugadores y la sociedad en general”.

En tanto, sostuvieron que en las plataformas legales “no pueden participar menores porque deben ingresar con información del Registro Nacional de las Personas (Renaper)”.

Además dijeron que no han tenido “ningún tipo de denuncia contra los sitios regulados por participación de menores”; y argumentaron que la regulación del juego “no se da con fines recaudatorios, sino de protección a los mendocinos”.

“Con plataformas ilegales no hay ningún tipo de control del Estado, y han proliferado en los últimos años. El objetivo es lograr un juego responsable. Con plataformas legales hay restricciones y control, por ejemplo no pueden jugar menores y también rige el sistema de los jugadores que se han autoexcluido, y que se utiliza en los casinos físicos de Mendoza”, acotaron.

En tanto, con respecto a los proyectos presentados en la Legislatura, aseguraron que hay que tener “cuidado” con la cantidad de regulaciones, ya que “poniendo más trabas y requisitos a las aplicaciones que hoy están reguladas, en parte puede hacer que el jugador migre a los sitios ilegales”.

“Hay que agilizar mecanismos de denuncias en la Justicia; pero no abusar de limitaciones en lo legal”, finalizaron.