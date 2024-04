Buscan que el juego online aporte más de 1.000 millones de pesos a la lucha contra las adicciones

El último proyecto que conforma la reforma de Salud presentada por Alfredo Cornejo, llegará esta semana a manos de los diputados. Esta propuesta, la número 26, tiene como objetivo financiar programas de salud mental y adicciones, con fondos de lo que tributan los casinos online y ciertos juegos de azar. Mendoza ya tiene una experiencia similar con los casinos físicos: el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) realiza transferencias periódicas a diversos programas de Salud.

En este caso, lo que propone el proyecto es asignar el 25% de la recaudación mensual del impuesto sobre los Ingresos Brutos generados por los casinos online y otros juegos de azar no contemplados en otras leyes, a “reforzar los programas de salud mental y adicciones que funcionan en la provincia”.

La votación no llevará demasiado tiempo, de acuerdo al sondeo realizado por Los Andes, todas las fuerzas votarán a favor del proyecto. Algunos se reservaron la posibilidad de realizar sugerencias como el Partido Verde, pero no habría problema con el espíritu de lo que propone el proyecto. El peronismo advirtió que acompañará cualquier medida que busque aumentar los fondos a programas de salud mental.

Jorge López, diputado y presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, dialogó con este diario y confirmó cuánto dinero podría recibir la salud mental de acuerdo a los números que brindó la Administración Tributaria Mendoza (ATM): “Con los números de marzo 2024, sacando los casinos online, de los cuales aún no hay números, la transferencia hacia estos programas representa mil millones de pesos ”.

“No es algo que tenga fondos elevados, pero sí es algo que año a año va creciendo porque sabemos que la publicidad y el juego de apuestas online va creciendo permanentemente, reemplazando de a poco el juego físico”, explicó el diputado provincial.

El juego online lleva activo desde octubre de 2022, cuando se emitió la resolución para regular la ley 9267 que reglamenta la actividad del juego en línea en la provincia. Desde esa fecha hasta acá, hay tres plataformas de juego habilitadas, todas privadas: Super7, Bplay y Betwarrior.

Las tres plataformas tienen facturaciones millonarias y no están comprendidas dentro del dato que aportó ATM. Por lo que con la cantidad de dinero que apuestan los mendocinos por mes, se puede llegar a la conclusión de que el aporte alcanzará la cifra de los otros juegos de azar y por ende duplicará la transferencia que se harán a programas de salud.

En la primera de ellas, Super7, de origen mendocino, solamente en febrero se jugaron $300.319.493, en Bplay los mendocinos apostaron $1.281.420.099 y en la tercera, Betwarrior, las apuestas llegaron a $1.644.065.939.

Las transferencias que hace el IPJyC

Lo que propone el proyecto de ley 26 de salud ya lo viene haciendo el Instituto encargado de regular, administrar, explotar y ejercer el contralor de los juegos de azar, pero en este caso la recaudación sale de los casinos físicos. En líneas generales, la Ley de Presupuesto fija todos los años, el monto que debe transferir este organismo autárquico.

A su vez, por otra normativa, la ley de Responsabilidad Fiscal 7.314, el Instituto tiene la obligación de que las transferencias que realicen a programas especiales y/o rentas generales “no podrán ser inferiores al treinta y cinco por ciento (35%) del total de ingresos”.

Los ingresos a los cuales refiere la Ley hace referencia a lo recaudado por el IPJyC en torno a lo que resulte de agencias oficiales, impuesto al juego, quiniela, lotería, porcentajes de los tragamonedas y el hipódromo, entre otros.

En este caso, es este organismo el que transfiere a distintos programas que pertenecen a la Subsecretaría de Salud, otros que realiza el Ministerio de Salud y Deportes, al Hospital José Néstor Lencinas y a bibliotecas populares.

De acuerdo a lo informado por el IPJyC, en lo que va del año, hasta marzo, han transferido $403 millones de pesos, repartidos entre: 33% al Hospital Lencinas, 33% al Ministerio de Salud y Deportes y lo restante al Hospital Notti.

Esto es récord, según fuentes del Instituto, quienes también afirmaron que en abril van a terminar de transferir los fondos que marca la ley de Responsabilidad Fiscal y la de Presupuesto. Y van a empezar a destinar luego el resto a rentas generales, que también lo distribuirá entre diferentes programas.

UNA LEY CONTRA LA LUDOPATÍA ONLINE

A la par, el senador peronista Duilio Pezzutti presentó un proyecto de ley enfocado en atender las problemáticas derivadas del juego compulsivo online entre estudiantes de secundaria. En su artículo 4 establece la prohibición de “la publicidad directa o indirecta” que incentive a las “apuestas virtuales, empleando herramientas de información y comunicación, orientadas a jóvenes y adolescentes”.

No solamente eso, sino que también busca la creación de un plan provincial destinado a prevenir la ludopatía online, entre los objetivos de este punto está “sensibilizar a los estudiantes sobre qué es la ludopatía en sus distintas modalidades y el impacto que tiene en la vida de las personas”.

“Entendemos que si el Estado promueve el juego, se deben generar políticas de abordaje de este emergente que viene muy fuerte entre los jóvenes. Entiendo que el ámbito escolar es un buen espacio para la detección y el abordaje”, comentó Pezzutti a Los Andes.

Esto último a lo que refiere el senador, es que en caso de que el personal docente o no docente de una institución educativa detecte un caso de ludopatía en algún estudiante, ya sea en entornos online o no (se agrega esta salvedad), deberá dar “alerta inmediata para la implementación el protocolo de intervención para la prevención y el abordaje integral”. Vale aclarar, que esto último no lo establece el proyecto, sino que le delega a la Autoridad de aplicación la conformación de este abordaje.

“Hoy la gran problemática es que las apuestas en los casinos o en las casas de apuestas deportivas están al alcance de una descarga y a través del uso de las billeteras virtuales, donde muchos jóvenes obviamente tienen acceso y a partir de ahí es muy difícil el abordaje”, deslizó el autor del proyecto.