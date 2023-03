Juego online en Mendoza: las cinco empresas seleccionadas pasaron el filtro y serán adjudicatarias

Finalmente, las cinco empresas preseleccionadas por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos para quedarse con el servicio de juego online en la provincia, pasaron el filtro de Fiscalía de Estado y pronto recibirán la adjudicación correspondiente.

El organismo de control analizó el expediente de la licitación y le dio aval, por lo que ya fue remitido a las autoridades provinciales para que oficialicen las concesiones.

Según pudo averiguar Los Andes, las empresas ganadoras fueron las UTE Impresora Internacional de Valores SAIC (Ivisa) y Hotelera Emprender SA (82,7 puntos); Traylon SA y Ondiss SA (78,99 p); Boldt SA y Fuente Mayor SA (77,86 p); Codere On Line Argentina SA (73,22 p) y Rush Street Interactive Latin America y Desarrollos Maipú SA (69,40 p).

En tanto resultaron rechazadas: Nuevo Plaza Hotel Mendoza SA (64,60 puntos); Slots Machines SA (59,86 p); CET SA y Daruma SA (58,01 p); New Star – New Ads UTE (56,31 p) y Biyemas SA y Skill On Net SA (46,22 p).

Las plataformas adjudicadas deberán pagar al menos 6% del monto resultante de las apuestas menos los premios pagados en concepto de canon (el canon es parte de la oferta que hicieron las empresas, que obviamente no fue informado). Además, deberán pagar ingresos brutos y, sólo por sentarse en la mesa de juegos provincial deben poner un monto llave de 15.000 dólares al Instituto. A cambio, podrán operar en la provincia durante 10 años.

Quienes son los ganadores

Ivisa es la empresa que hace la transmisión de datos de las apuestas que se hacen a diario en las agencias de quiniela mendocina; la socia en la UTE es la que controla el juego en el sur provincial: Hotelera Emprender SA es la dueña del Casino del Tower Inn & Suites de San Rafael, el hotel y casino de Malargüe Inn & Suites y gestiona la sala de General Alvear, a la que se agregará próximamente un hotel cuatro estrellas, restaurante y centro comercial.

Por el lado de Traylon SA, su cara visible es Ricardo Benedicto, quien hasta hace tres años era socio del empresario K Cristóbal López; la empresa tiene presencia en la provincia puesto que actualmente le alquila las máquinas tragamonedas en la sala oficial de la provincia, el Casino de Mendoza.

La socia de Traylon es Ondiss SA, que es una empresa ligada a Benedicto, dedicada al desarrollo de plataformas de juego on line. En realidad, tanto Traylon como Ondiss son parte del grupo Dagma, dónde están también Hipódromo de Palermo y Casino Buenos Aires (la famosa sala de juego flotante).

En tanto, Fuente Mayor, pertenece al grupo mendocino de la familia Kristich que opera la sala del hotel del mismo nombre de Vista Flores (Tunuyán) y el nuevo casino de San Martín. Ellos se presentaron en UTE con la poderosa empresa Boldt SA, que tiene nueve casinos en el país, entre ellos el reconocido Trilenium de Tigre.

Esta empresa tiene muchos intereses, uno de ellos es la impresión gráfica: Boldt Impresores es la empresa pionera del grupo que recientemente se hizo de otro negocio en la provincia: ganó la licitación para imprimir las boletas únicas que se usarán en la elección 2023. Esta empresa viene imprimiendo hace años las boletas únicas en la provincia de Santa Fe.

Codere on line, es parte de un gigante de capitales españoles que tuvo un paso por la provincia: tenía la concesión de las máquinas tragamonedas en el Casino de Mendoza en la década del ‘90. Según el sitio web del Grupo Codere, “es el operador más grande de salas de juego en la Provincia de Buenos Aires, operando antes de la pandemia (al 31 de marzo de 2020) un total de trece salas de juego y 6.861 máquinas, así como 11.692 puestos de bingo. Las salas de juego de Codere se ubican principalmente en el conurbano de Buenos Aires”. Tiene presencia en Colombia, México, Panamá, Uruguay, España e Italia. Codere tiene su propio desarrollo de apuestas on line.

Como se ve, salvo Codere on line, las UTE están conformadas por una empresa que ya está gestionando negocios de juego “físico” en la provincia. No es casual esta participación. El Instituto Provincial de Juegos y Casinos otorga 15 puntos sobre 100 posibles, ya sea con desarrollos propios o en UTE a empresas que ya se dediquen al negocio de juego en la provincia. Por eso los casinos locales se sumaron a socios con experiencia en plataformas de juego on line, al menos aquellas que no tenían vinculación previa con el sector. Otros operadores locales, como Traylon, tenían dentro de su mismo grupo empresario al posible socio con experiencia.

Por último, Desarrollos Maipú SA, es la empresa que administra el casino del Arena Maipú de Daniel Mautone y Daniel Angelici, que se presentó con Rush Street Interactive, una empresa que tiene una plataforma desarrollada en Estados Unidos con la que el ex presidente de Boca Juniors (con su empresa Atlántica de Juegos) compitió en la licitación de juego on line de Córdoba.