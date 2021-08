José Luis Ramón se unió al Frente de Todos pero presentó en sus colectoras algunos candidatos anti K

La incorporación al Frente de Todos (FDT) de Protectora, el partido del diputado nacional José Luis Ramón, fue uno de los movimientos más destacados de la política mendocina de cara a las elecciones 2021. Si bien en las listas de unidad para cargos nacionales y provinciales habrá representantes del espacio que supo ser la tercera fuerza de la provincia, en lo que respecta a la categoría de concejales, el “ramonismo” presentará colectoras con precandidatos propios en nueve departamentos, compitiendo en las urnas contra los postulantes del peronismo.

Mientras se espera la resolución del juez federal con competencia electoral Walter Bento sobre la legalidad de las colectoras, tras las impugnaciones presentadas por Cambia Mendoza y otros partidos el último jueves, los “protectores” aspirantes a ediles ya se lanzaron a la campaña.

La alianza refrendada por Ramón y la principal referente del peronismo mendocino, Anabel Fernández Sagasti se tradujo en que varios dirigentes de Protectora se sumaron a la grilla de postulantes del FDT para el Congreso y la Legislatura. Entre esos lugares el abogado proveniente de un ONG se ubicó como precandidato a diputado provincial, pese a pretender en un comienzo renovar su banca como diputado nacional.

Pero además, la coalición abrió el juego a la presentación de colectoras para dirimir las internas en los departamentos donde no gobierna el peronismo y en total se presentaron 25 (más 3 cortas), las cuales irán adheridas a una boleta idéntica para cargos nacionales y provinciales, encabezadas por Fernández Sagasti y Adolfo Bemejo como senadora y diputado nacionales, respectivamente.

Nueve de ellas pertenecen a Protectora. Ramón ya contaba con un armado propio territorial y tras el visto bueno del PJ, decidió medir fuerzas en el cuarto oscuro con sus propios referentes locales. La marca registrada de su espacio ha sido siempre postular a “outsiders”, personas sin experiencia en la política y provenientes de otros ámbitos. No obstante, para esta elección se da también la particularidad de que el diputado nacional pactó en un par de municipios con sectores del PJ enfrentados al kirchnerismo para disputar la interna.

“Peronismo protector”

El nombre de las colectoras “ramonistas” será “Protectora Futuro de Mendoza”, salvo por una que llevará la denominación “Protectora Mejor Godoy Cruz”, ya que en esa comuna se conformó una alianza estratégica con la línea no kirchnerista del PJ departamental.

Quien encabezará la nómina de concejales allí será Mariano Martínez, actor, director de teatro y payaso de hospital. Afiliado desde hace tiempo al PJ, es el hijo de Armando Martínez, candidato a intendente de Godoy Cruz por el peronismo tras el retorno de la democracia en 1983. Mientras que su madre, Silvia Ortíz de Martínez, fue concejal del municipio a comienzos de la década del 90.

Martínez explicó a Los Andes que representa al peronismo más tradicional y que no forma parte de las filas del kirchnerismo, que conduce el partido a nivel departamental. “Muchos peronistas se sienten no contenidos en ese sector. Salimos a ver a los vecinos y peronistas que estaban un poco olvidados por los que ocupan cargos hoy en Godoy Cruz y hemos tenido una muy buena aceptación de un peronismo más tradicional y no tan kirchnerista”, manifestó.

Mariano Martínez, precandidato a concejal de Godoy Cruz por Protectora. Foto: Facebook Mariano Martínez

No obstante, reconoció que no tiene inconvenientes en ir adherido a una boleta del FDT encabezada Fernández Sagasti, pese a ser una de las principales referentes K a nivel nacional. “Pertenecemos al mismo espacio. No compartimos algunas cosas, pero los ámbitos de discusión tienen que permanecer abiertos y participativos”, resaltó.

En cuanto al acercamiento a Protectora lo definió como algo “estratégico” y subrayó que “si nosotros íbamos con una colectora y ellos con otra se dispersaba mucho el voto”. En este armado jugó un rol fundamental Mauricio Guzmán, ex concejal y ex funcionario provincial peronista, y uno de los promotores del salto de Ramón a la política y la génesis de su partido.

Un escenario algo similar se dará en General Alvear, donde el que lidera la grilla de postulantes del “ramonismo” es un actual concejal justicialista. Se trata de Homero Di Bernardino, trabajador del Casino de Mendoza, dirigente gremial de la CTA de los Trabajadores y director técnico de fútbol.

Accedió a su banca actual en noviembre de 2020, tras la renuncia de Javier García al bloque de ediles del FDT. “He decidido acompañar a Ramón en esta etapa porque tengo muchos puntos en común con él y necesitamos acercar al peronismo y a Protectora hacia lo que la gente nos está pidiendo”, expresó a Los Andes.

Según señaló, se identifica con el peronismo tradicional y afirma: “Sentimos que los compañeros no fueron escuchados durante todo el año, el PJ de Alvear estuvo cerrado más allá de la pandemia por temas internos. Hace tiempo venía intentando armar una propuesta para que el vecino empiece a reconciliarse con el peronismo en el departamento. Esta es una opción para todos los compañeros y compañeras justicialistas que necesitan que el peronismo sea refundado”.

Más presencia gremial

El primer postulante a concejal en Malargüe también proviene del sindicalismo. Se trata de Fabricio Villatoro, empleado del Casino de Mendoza y titular de la CTA de los Trabajadores del departamento. Si bien posee una larga trayectoria en el sindicalismo, afirma que nunca se ha involucrado en la política partidaria.

“Yo no soy político, soy un vecino más. La lista está integrada por toda gente común, que nunca ha tenido cargos públicos. José Luis me ofreció estar en la lista y me pareció bien porque la única forma de cambiar las cosas es por adentro”, expresó.

Asimismo, en Las Heras la lista para el Concejo la encabezará Juan Paredes, empleado de planta de la Cámara de Senadores provincial desde hace 30 años. Actualmente es delegado de la Asociación Personal Empleados Legislativos (Apel), el gremio que dirige el hermano de Ramón, Gustavo, y ha participado activamente de la vida sindical.

“Ninguno de los candidatos que va en nuestra lista ha estado en un lugar político, somos todos nuevos y 100% Protectora”, señaló el dirigente que se sumó a Protectora tras impulsar reclamos por mejoras cloacales para barrios lasherinos.

Nuevos actores políticos

Por otro lado, en Guaymallén la lista de precandidatos a concejales de Protectora llevará en primer término a Walter DeMarchi, propietario y administrador del predio de la Feria del Usado.

El comerciante ponderó la alianza con el FDT para estas elecciones y sostuvo que “la propuesta de Protectora está ligada a la Justicia Social y se va a fortalecer porque hay pensamientos comunes entre ambas fuerzas políticas”.

No obstante, hizo hincapié en que decidieron mantener la identidad del partido y que esta coalición “no significa que estemos totalmente de acuerdo a todo lo que hace el Gobierno nacional”. “Desde el punto de vista personal y como referente de una economía circular creo que hay que generar el trabajo, no comparto dar directamente una asistencia o un plan del Estado a personas que realmente puedan trabajar “, resaltó.

Asimismo, el líder de una de las cuatro listas del FDT en la comuna sostuvo que apostar a nuevas caras a nivel departamental “es una oportunidad para un renacimiento del justicialismo” luego de la “malísima publicidad” que significó para el espacio la gestión de Luis Lobos como intendente.

En tanto, en Luján de Cuyo la competencia se dará entre cinco nóminas de postulantes a ediles en el frente. La de Protectora estará encabezada por Fernando Hidalgo, un joven productor asesor de seguros.

“Venimos militando con José Luis Ramón desde el 2017 con Protectora y la defensa de los consumidores. Se dio la posibilidad en estas elecciones en participar en Luján de Cuyo y una vez que ingresamos al FDT presentamos una colectora”, indicó, y destacó que fue una decisión acertada aliarse con el PJ y los otros partidos de la coalición. “Nuestra idea es diferenciarnos en el sentido de que somos toda gente de Protectora, ninguno ha estado en política ni ha estado en un cargo público”, aclaró.

La lista del “ramonismo” en San Martín llevará en primer término a la contadora pública y productora asesora de seguros, Lorena Romeo, quien ya fue candidata a concejal en 2019 pero esta vez será la encargada de liderar.

“No provengo de la rama política ni pertenezco a ninguna organización social. Me incorporo a Protectora por inquietud de formar parte de un equipo y de ayuda a mi departamento”, sostuvo, y subrayó que ha sido muy bueno sumarse al FDT “porque la gente tiene que tener opciones para elegir”.

En Tupungato el partido de Ramón impulsará una de las siete listas internas de concejales del FDT, la cual estará liderada por Elizabeth Martínez, docente con 18 años de antigüedad y ex bombera voluntaria.

La precandidata comentó que “ninguno de los que estamos en la lista hemos tenido participación en política en años anteriores” y que su incursión en este ámbito llegó al coincidir con la plataforma de Protectora. “Más allá de los acuerdos que se hayan logrado, nosotros seguimos siendo Protectora. Tenemos ciertos acuerdos y nos diferenciamos en algunas cosas”, apuntó.

En tanto, en San Carlos también encabezará una docente la propuesta de esta fuerza. Se trata de Nancy Peralta, quien manifestó que “estamos haciendo una propuesta de mejorar la vida de la familia trabajadora, como hicimos cuando militamos la Ley de Zona Fría”.

“Nos vamos a alinear al FDT y vamos a hacer una apuesta, pero queremos ir con esta propuesta propia de la defensa del consumidor. Hay muchos derechos que ha reconocido el justicialismo y también adherimos a eso, quizá no al 100% pero sí a muchas políticas públicas”, expresó.