Jorge Macri se impuso en la interna y JPC ratificó su poderío en CABA

Jorge Macri se impuso en otro capítulo de la gran interna de Juntos por el Cambio al triunfar sobre su rival radical Martín Lousteau en la disputa por la candidatura a jefe de gobierno porteño, mientras que la coalición opositora ratificó su poderío en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al cosechar más del 55,9% de los votos en las PASO.

En tanto, en un alejando segundo lugar quedó Unión por la Patria, con su candidato Leandro Santoro, que obtuvo el 22,1% de los votos. Y el referente porteño de Javier Milei, Ramiro Marra, se ubicó tercero con el 12,95% de los votos.

Con 99,02% mesas escrutadas, el ministro de Gobierno de la Ciudad se impuso con el 51,34% de los votos sobre Martín Lousteau que obtuvo el 48,66% del total de los votos. “Tenemos que ser muy conscientes del momento que nos toca vivir. Para nosotros, particularmente, es un momento para festejar, pero hay poco y nada para festejar ahí afuera. Tenemos que comprender, como decía Chilavert, todavía no hemos ganado nada. Simplemente, hemos dado el primer paso”, celebró el primo del ex presidente desde el búnker.

El ex intendente de Vicente López remarcó que “queda la vara muy alta, venimos de gestiones muy importantes” y destacó las administraciones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Además, le envió un mensaje a la plana mayor de Juntos por el Cambio, entre los que mencionó a Patricia Bullrich, quien lo respaldó en la disputa interna.

En tanto, Leandro Santoro se quedó con un segundo lugar, con el 22,17% de los votos, mientras que Marra, de La Libertad Avanza, sumó el 12,9%.

De los 2,5 millones de electores habilitados para votar en la Capital Federal hubo una participación del 62,42% con más de 1,8 millones de votantes. Además, se registró un total de 2,70% de los votos en blanco.

La votación en la Ciudad marcada por los problemas con el voto electrónico

La jornada de los comicios porteños estuvo marcada por las demoras, extensas filas y las complicaciones con el voto electrónico que se utilizó para elegir a los precandidatos a jefe de gobierno porteño.

Pasadas las 10, la jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Servini, advirtió que resultaba “preocupante el grado de improvisación” en el manejo de los dispositivos para elegir los precandidatos a jefe de Gobierno porteño y precisó que estaban fuera de servicio unas 240 máquinas.

Incluso, la Cámara Nacional Electoral apuntó contra las autoridades porteñas por los problemas con la implementación del voto electrónico. Desde el organismo señalaron que “‘el mal funcionamiento [de] las máquinas de votación de la elección local, no debe interrumpir la votación en la elección nacional, ‘quedando bajo exclusiva responsabilidad del [Instituto de Gestión Electoral] y de la empresa contratada, las consecuencias [para la ciudadanía] de la situación generada’”.

Paso 2023: Elecciones en la Ciudad de Buenos Aires con voto electrónico. Foto: Federico Lopez Claro

La precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró que la modalidad de la votación “fue un desastre” y se quejó en declaraciones ante la prensa: “Tuve que votar ocho veces y tardé media hora”.

“La votación presidencial fue absolutamente tranquila, como siempre, y la votación en la Ciudad de Buenos Aires me falló la máquina, voté 7 veces, vinieron dos técnicos y después de tratar de votar 7 veces donde inclusive me pasaba una cosa muy rara porque yo votaba una lista y me salía otra lista, distinta, a la que no quería votar. Y tampoco imprimía la máquina, con lo cual lo que tuve que hacer fue esperar”, repasó la aspirante presidencial.

Seguido, Bullrich opinó que “los sistemas electorales tienen que tener un nivel de maduración, es decir, hay que probarlos, hay que trabajarlos durante un tiempo largo como para ver si efectivamente funcionan” y sentenció: “Mi experiencia personal fue mala”.

