Jorge Macri habló sobre el vendedor al que le decomisaron sus alfajores: "Hay que hacer cumplir la ley"

En los últimos días, se viralizó el video de un joven en Costanera Sur, en la Ciudad de Buenos Aires, a quien le decomisaron los alfajores que vendía para vivir, por no tener permisos para comercializar en la via pública . El hecho desató polémica y este jueves, el jefe de Gobierno , Jorge Macri , se pronunció al respecto.

Antes de su función, John Malkovich recorrió Buenos Aires, cenó con Jorge Macri y visitó el Teatro Colón

Le decomisaron sus alfajores a un joven vendedor ambulante y se quebró en llanto en plena calle

Durante una entrevista con LN+, el funcionario defendió el accionar de las autoridades e hizo hincapié en el rol del Estado para mantener el orden. "Si no nos ordenamos, el orden lo impone el prepotente. La lógica de los piquetes, los acampes, los manteros, del usurpador no lo voy a tolerar ya que mi función es hacer cumplir la ley ", expresó

Respecto al caso puntual del joven, Macri aseguró que desde el Ministerio de Desarrollo Humano se pusieron en contacto con el comerciante y le ofrecieron un espacio en la feria de la Ciudad para que pueda vender su mercadería de manera legal. "Él quiere laburar, lo estamos ayudando . Le hemos ofrecido el asesoramiento de una ingeniera en producción de alimento para que pueda hacerlo bien", alegó

"ORDENAR LO QUE ESTÁ DESORDENADO ES TENSO, HACER CUMPLIR LA LEY ES DIFÍCIL". Creo que este es el mejor fragmento de toda la entrevista, y justamente porque a Jorge Macri le hicieron preguntas difíciles y le mostraron una situación incómoda. Pero cuando vas con la conciencia… pic.twitter.com/NxYALKiGqD

Asimismo, resaltó que su gestión apoya a quienes quieren trabajar y aseguró que desde el Estado se le brinda ayuda a los trabajadores. "Cuando hay gente de bien que quiere trabajar y que se está esforzando y tratando de pasar este momento lo mejor posible, lo ayudamos ", señaló

Por otro lado, enfatizó en la necesidad de ordenar y hacer cumplir la ley. "Es tenso ordenar lo que está desordenado. Hacer cumplir la ley es difícil, discutir el habitar la calle es complejo pero son las discusiones incómodas que tenemos que tener", señaló

En la misma línea, habló sobre la situación de las personas en situación de calle y el rol del Estado. "No hay humanidad en vivir en la calle. Quienes están no lo desean, pero terminan ahí. La pregunta es si vamos a hacer algo para rescatarlos o vamos a naturalizar que mueran en la calle"

El video del joven a quien le decomisaron su mercadería

El pasado lunes, Inspectores de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad llevaron a cabo un operativo para decomisar la mercadería de un vendedor ambulante que ofrecía alfajores caseros.

Embed Espacio Público, por orden de Jorge Macri, le saca los alfajores caseros a un chico que estaba trabajando en Costanera Sur pic.twitter.com/cCGpO2vNMH — Al Toque (@altoque_ok) April 13, 2026

Según informaron las autoridades, el procedimiento se fundamentó en la falta de habilitación municipal y la ausencia de controles bromatológicos sobre los alimentos.

La secuencia, que fue captada en vídeo por transeúntes, muestra el momento exacto en que los agentes retiran el tupper con la producción. Al perder su única fuente de ingresos, el trabajador, quien, según testigos, había utilizado todos sus ahorros para comprar los ingredientes, rompió en llanto en plena vía pública.