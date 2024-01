“Javier Milei vs. la casta”: qué dice la portada de The Economist con mención al Presidente

“Javier Milei v the caste” (Javier Milei vs. la casta) es el título que eligió el periódico semanal The Economist (Reino Unido) para referirse al primer mes de gestión del presidente libertario en Argentina, justo tras su vuelta del Foro Económico Global en Davos y el inminente paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo 24 de enero.

Orgulloso de aparecer en la portada de la publicación, Milei compartió la imagen y dijo -como de costumbre- en la red social X: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO”. La portada de The Economist, además, tiene como ilustración principal un billete de 100 dólares prendido fuego, pero con la silueta del cabello del expresidente estadounidense Donald Trump, admirador de Milei: “He’s winning: Business beware” (Trump está ganando: cuidado con los negocios).

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/WfnfWE50Al — Javier Milei (@JMilei) January 19, 2024

Qué dice la nota de The Economist sobre Javier Milei

En la página web de The Economist se puede leer el artículo dedicado a Milei, que amplía en su titular: “La lucha contra las reformas radicales de Javier Milei ha comenzado”.

“Javier Milei no ha perdido el tiempo. Cuarenta y ocho horas después de asumir el cargo el 10 de diciembre, su ministro de Economía, Luis Caputo, exbanquero, dio a conocer medidas para recortar el gasto público en un 3% del PBI. Devaluó el peso, se comprometió a recortar los subsidios y eliminó nueve de los 18 ministerios del gobierno. Una semana después, Milei decretó que se podían privatizar las empresas estatales, eliminar los controles de precios y reformar las leyes laborales. En medio de la peor crisis económica de Argentina en dos décadas, esta oleada de actividad tiene como objetivo llevar el presupuesto a un superávit (antes de pagos de intereses) para fines de 2024″, inicia la nota.

The Economist destaca que “además de luchar por la rectitud fiscal, Milei está tenazmente decidido a destruir lo que él llama ‘la casta’, una red de políticos corruptos, compinches de negocios, perros falderos de los medios y, lo más importante, sindicalistas poderosos”. Para ello, “el 27 de diciembre envió al Congreso un extenso proyecto de ley ómnibus, diseñado para ‘liberar las fuerzas productivas de la nación de las cadenas del Estado opresivo’. Le permitiría gobernar por decreto durante dos años, cambiar el sistema electoral de Argentina e imponer penas de prisión de hasta seis años para quienes organicen protestas que obstruyan el transporte o dañen la propiedad. Tanto mejor para romper la casta. Un mes después de la presidencia de Milei, la casta ha comenzado a contraatacar”.

Tapa de The Economist con mención a Javier Milei

“Nadie está más afectado por la terapia de shock de Milei que los sindicatos argentinos, ni más enfurecidos por ella. Sus reformas laborales los perjudicarían al exigir que los empleados opten por afiliarse al sindicato, en lugar de que se les cobren las cuotas automáticamente, como ocurre actualmente. Esto dejaría a los sindicatos sin dinero (...) Los sindicatos son fundamentales para el sistema que Milei busca derribar. Son poderosas y duraderas, y a menudo funcionan como empresas familiares”, señala la publicación, referenciando el paro de la CGT anunciado para el 24 de enero.

Sin embargo, el artículo también advierte que “el Congreso aún no ha aprobado los aumentos de impuestos y los ingresos están disminuyendo. Argentina está en recesión. El año pasado, el PBI se contrajo un 2,7%, estima el Banco Mundial. La devaluación de Milei y el levantamiento de los controles de precios alimentarán la inflación y profundizarán la recesión de Argentina, al menos en el corto plazo”.

“Muchos analistas temen que la paridad móvil del 2% no sea suficiente, ya que los precios aumentan más rápido de lo esperado. La inflación anualizada superó el 211% en diciembre, una tasa más alta que la de Venezuela. El peso se está debilitando una vez más en el mercado negro del país, que ofrece una ruta para eludir los controles cambiarios. Si se avecina otra fuerte devaluación, los precios podrían subir aún más”, suma el periódico liberal en su crítica.

Qué dice la nota de The Economist dedicada a Javier Milei

Seguí leyendo: