Adrián Suar liquidó a Milei y no se guardó nada: “Ahora sí nos parecemos a...”

El actor, productor y empresario Adrián Suar sorprendió con una durísima crítica al gobierno de Javier Milei, especialmente por el recorte a la cultura, y lanzó una frase que generó revuelo: “Con estas medidas te empezás a alejar del mundo y te empezás a parecer a Venezuela”.

Qué dijo Adrián Suar sobre Javier Milei

En diálogo con “LAM” (América TV), el protagonista de la película “Jaque Mate”, próxima a lanzarse en cines y en Amazon Prime Video, lamentó las políticas de Milei y no se guardó nada. Se expresó en contra del desfinanciamiento previsto para las áreas de cultura nacional, entre ellas el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro.

Adrián Suar liquidó a Javier Milei y no se guardó nada: qué dijo (LAM)

“Me parece que es una pena, un error grave desfinanciarlo. Vos podés mejorarlo, pero no desfinanciarlo. Se puede hacer más eficiente. El INCAA es un ente autárquico, si bien recibe plata del Estado, se puede decir ‘lo quiero de esta manera’. Además, hablar de la cultura en términos solamente económicos, qué da, qué no me da, me parece un atraso total (…) No todo es la plata, la identidad de un país con la cultura es cómo te valorizás en el mundo”, dijo este miércoles por la noche.

En la entrevista, Suar lanzó una dura advertencia a Milei, chicaneando por lo que muchas veces se ha dicho en campaña contra el kirchnerismo.

“Cuando hablamos muchas veces en algunos discursos de que nos hemos alejado del mundo, uno dice, ‘sí, es cierto, puede ser’. Pero con estas medidas te empezás a alejar del mundo y te empezás a parecer a Venezuela (…) La cultura se financia una parte en todo el mundo”, insistió Suar, aportando ejemplos de cómo los Estados acompañan las políticas culturales.

“Siento que cuando incentivás desde el Estado, desde el privado, incentivás para la producción y generás fuentes de trabajo. Cuando desenchufás, con el pretexto de que se roban todo, que en principio, lo digo con respeto, demasiada ignorancia de no entender, que no significa que no haya cosas para mejorar, que a lo mejor están mal gestionadas, pero no desfinanciar; eso es un retroceso. Es algo que tiene consecuencias fuertes para un país”, explicó.

Adrián Suar habló de la verdad sobre Pol-ka

En los últimos días, la productora Pol-Ka, famosa por telenovelas como “Sin código”, “Herederos” y “Poliladron” y propiedad de Adrián Suar, fue tendencia en redes sociales por un posible cierre. Ante esa noticia, el empresario dijo qué pasa exactamente.

“Hubo muchos comentarios estos días sobre Pol-ka (…) Se habló de que no van a hacer ficción durante dos años. ¿Cuál es su futuro?”, le consultó el conductor Ángel de Brito como disparador. Suar respondió agradeciendo a “la gente de la industria” que se comunicó con él para solidarizarse.

“Me han hecho llorar algunos del cariño, el mismo cariño que tengo yo, porque, así como ellos, yo también viví una película ahí adentro, en Pol-ka, desde que tenía 24 o 25 años, que empecé y me metí en ese mundo de la ficción que armamos con técnicos, editores, directores, actores, autores y lo que ya sabemos”, dijo el productor en “LAM”.

Pol-ka, la productora de Adrián Suar en seria crisis

“Pasaron los años y yo sabía que tarde o temprano, cómo fue cambiando todo, me iba a tocar reconvertirme, cambiar Pol-ka. El Pol-ka de 300 personas de dos tiras y unitario, de 280 horas, yo sabía que tarde o temprano eso iba a terminar, sumado a, y también lo quiero decir, que en los últimos dos años no pude lograr el éxito que quise con mis últimas dos ficciones. Intenté y no pude”, admitió Suar sobre los fracasos de “Buenos chicos” y la última versión de “ATAV”.

Sin embargo, aclaró: “Yo lo que digo que Pol-ka no cerró, es un ‘hasta pronto’. Es un fin de ciclo, con toda la tristeza de que ya venía haciendo al duelo hace dos o tres años. Pero siento que en algún momento voy a volver, no sé cuándo. En el 2024 no va a haber ficción, en 2025 no lo sé, pero tengo la esperanza de en algún momento volver. Me tengo que reinventar”.

