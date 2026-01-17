Javier Milei llegó a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

El presidente Javier Milei arribó este sábado en Asunción, Paraguay, para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El acto estará bajo la organización del presidente Santiago Peña.

Milei viaja a Asunción para la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

El vuelo presidencial aterrizó a las 11.12 en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Milei viajó acompañado por el canciller Pablo Quirno.

Dada la apretada agenda del mandatario, se trata de una visita fugaz y regresará a Argentina hoy mismo. Tras el aterrizaje, el presidente se trasladó para participar de la ceremonia en el Gran Teatro José Asunción Flores , el mismo sitio donde en 1991 se fundó el Mercosur.

El inicio de la ceremonia estuvo marcado por el discurso del presidente paraguayo, Santiago Peña , quien dedicó un especial saludo al mandatario argentino: "Querido amigo Javier Milei" , expresó.

También hizo referencia y le envió un saludo a su par brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, que no viajó a Asunción y en su lugar, Brasil estuvo representado por su canciller , Mauro Vieira. El presidente paraguayo con respecto a su ausencia comentó: "No puedo dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente , sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inacio Lula da Silva".

En su discurso, el mandatario paraguayo continuó: "Lula fue uno de los impulsores fundamentales de este proceso. En su nombre saludo a todos los líderes y visionarios del Mercosur que apostaron a la integración en el Siglo XXI para dejar atrás la historia de conflicto y división que marcó a nuestro continente en las dos centurias anteriores". En ese momento, la sala estalló en aplausos, con la excepción de Javier Milei.

firma acuerdo mercosur Gentileza

La ausencia del mandatario de Brasil es consecuencia de un deterioro sostenido en el vínculo con Milei. Este malestar alcanzó su punto crítico tras la reciente difusión de un video por parte del dirigente argentino donde el líder brasileño aparecía abrazado al líder chavista, Nicolás Maduro.

El discurso de Milei

En un momento del acto, cada mandatario tenía su espacio de cinco minutos para exponer. Milei, antes de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, aprovechó para dedicar unas palabras a Donald Trump por intervenir en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

"Valoramos la decisión y determinación demostrada por el presidente Donald Trump y por todo su gobierno en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del terrorista narcodictador Nicolas Maduro", enfatizó Milei.

Embed Discurso del Presidente Javier Milei durante la Ceremonia de Firma del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. pic.twitter.com/6A78oAKs5o — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 17, 2026

Además, el mandatario argentino retomó la el pedido de liberar al gendarme argentino Nahuel Gallo y "todos los presos políticos".

En ese momento, Milei recibió el aplauso de varios de los presentes. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi y el canciller brasileño Mauro Vieira, no siguieron el gesto.

A modo de cierre, el presidente paraguayo Santiago Peña afirmó que "el camino del diálogo es el único camino" y resaltó la importancia de este acuerdo, el cual representa un hito esperado por generaciones.