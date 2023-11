Javier Milei finalmente eligió el bastón presidencial realizado por Juan Carlos Pallarols: los detalles de su obra

Tras la disputa familiar entre Pallarols padre e hijo, el presidente electo se inclinó por el bastón presidencial confeccionado por Juan Carlos Pallarols, quien hace 40 años se dedica a confeccionar la insignia para los nuevos mandatarios del país.

A dos semanas de que Javier Milei se siente por primera vez en el sillón de Rivadavia, el experimentado orfebre se comunicó con la futura canciller argentina, Diana Mondino y recibió la confirmación de que su bastón confeccionado fue elegido para el próximo 10 de diciembre, día en el que asumirá como presidente de la Argentina.

El bastón presidencial confeccionado por Juan Carlos Pallarols para la asunción de Javier Milei. Gentileza.

Este sábado, el artesano le confirmó a Infobae que se encuentra trabajando en el último tramo del proceso de ensamblado de la insignia. También afirmó que dicho bastón será entregado al equipo de Milei el próximo 5 de diciembre. “Dos días antes lo mostraré a medios de comunicación que se interesaron, para luego llevárselo al equipo de Milei”, explicó.

Además, Pallarols brindó algunos detalles sobre su extraordinaria obra. Contó que sólo la orla que se encuentra en la parte superior del bastón contiene el escudo argentino y “está hecha en oro”. El resto del bastón está “todo hecho de plata”.

El prestigioso artista utilizó urunday, una madera autóctona que se diferencia por su coloración castaño – rojiza, un material que viene utilizando desde 1983 hasta el día de hoy. No se corrompe, se mantiene siempre recta y brilla por si sola”, enfatizó en su diálogo con Infobae.

La leyenda "23 27" hace alusión al período durante el cual Javier Milei será presidente de Argentina. Gentileza.

Dado que el largo de los bastones es proporcional a la altura de quien lo portará, y Milei mide “entre 1,75 y 1,80 metros” esta pieza mide 93 centímetros de largo. Otro dato peculiar de esta artesanía es la leyenda “23 27″, en referencia al período durante el cual el referente libertario gobernará el país.

El recorrido de Pallarols para construir el bastón que portará Javier Milei

El 13 de abril del año pasado, el orfebre inició un recorrido por diferentes puntos del país para que los argentinos formen parte de la elaboración de la pieza para Milei: “Recorrí el país cuatro veces y un amigo hizo él solo 550 colegios”, destacó.

Según la información que circuló, la gira del artesano por el país abarcó “algunas ciudades y pueblos de todas las provincias, cientos de escuelas e instituciones, y espacios públicos y/o culturales”. Y si bien la recorrida concluyó la semana pasada, el reconocido orfebre continúa recibiendo visitas en su taller de voluntarios que desean participar del proyecto.

Además, Pallarols este jueves compartió un video a través de su cuenta de Instagram en donde detalló que el objetivo de su gira nacional tiene que ver con que miles de argentinos formen parte del cincelado del bastón.

Esta es una técnica de trabajo manual que permite obtener textos o figuras en bajo relieve sobre una placa de metal, generalmente plata, golpeándola por su cara frontal con cinceles. “Ojalá que quien lo recibe este 10 de diciembre de parte de todos los Argentinos, al cumplirse 40 años de vida Democrática, sienta el amor y las ilusiones depositadas en él”, escribió en el mensaje que acompaña la publicación.

Los dichos de Javier Milei hacia Juan Carlos Pallarols

A principios del mes de septiembre, Milei tildó de “mentiroso” al reconocido orfebre debido a un comentario del artesano que se viralizó en las redes sociales sobre un particular pedido de bastón. Eso enfureció al economista, quien de inmediato respondió que, en caso de ser electo presidente, pediría que los atributos presidenciales no fuesen confeccionados por las manos de Pallarols.

“Tremendo mentiroso. No saben siquiera armar una mentira. Siendo yo un bilardista fanático jamás me pondría la vestimenta del ganador hasta que no termine el partido... frente a esta mentira en caso de ganar pediré de manera explícita que mis atributos no los haga Pallarols. VLLC”, lanzó Milei en su cuenta de X (ex Twitter).

De esta manera, quedó descartado el bastón de mando alternativo que confeccionó Adrián Pallarols, el hijo menor de Juan Carlos, el cual se distinguía por un león de plata en la parte superior de la pieza.

Adrián Pallarols, el orfebre del papa Francisco, había confirmado el jueves que el equipo de Milei le había encargado la elaboración del bastón que portaría el Presidente electo el próximo 10 de diciembre, aunque luego esto fue descartado. En aquella ocasión, el artesano aclaró: “Por una cuestión de diplomacia, hasta que no se resolviera la cuestión de los vínculos con el Vaticano, yo como orfebre personal del Papa Francisco prefería esperar”.

El bastón de mando presidencial confeccionado por Adrián Pallarols, con el león de plata en la parte superior de la pieza. Gentileza.

Sobre el león de plata que decidió colocar en la parte superior de su modelo, dijo que la idea era “hacer referencia a la preferencia del presidente electo”. Y al respecto, agregó: “Es un detalle que solamente ve el presidente en ejercicio pero que no compite ni interfiere con nuestros símbolos patrios”.

