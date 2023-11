Alberto Fernández postergó su viaje al Vaticano y se confirmó que tras dejar el poder se mudará a España

El presidente saliente, Alberto Fernández, postergó su visita al Vaticano y suspendió su reunión con el Papa Francisco para seguir adelante con la transición presidencial en el marco del cambio de Gobierno que tendrá a Javier Milei como nuevo mandatario a partir del 10 de diciembre.

Además, se confirmó que Fernández tras dejar el cargo presidencial se mudará a España, donde tiene varias ofertas para dar clases en universidades.

El mandatario saliente tenía previsto ver a Francisco en la próxima semana, en sus últimos días en el poder, pero debe seguir adelante de las tareas que demanda la transición que culminará con la asunción de Milei.

Según Clarín, la visita al Sumo Pontífice se reprogramará para cuando ya esté instalado en España luego de dejar el gobierno.

En una entrevista que dio a el diario español El País, Fernández reconoció sus intenciones de radicarse allí. “Tengo algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos pero no saben adonde meternos. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer”, afirmó al citado medio.

Según Clarín, más allá de las ironías en redes que generó que el presidente argentino decida irse a vivir al exterior, lo cierto es que Fernández decidió no subirse al avión presidencial para volar a Roma y ver al Papa como tenía planificado.

Cara a cara con Cristina

El 10 de diciembre Fernández y Cristina Kirchner volverán a verse en el Congreso de la Nación. De ese modo, esta será la tercera vez en el año que se encuentren, con una relación entre ambos completamente rota. “Tienen un problema psicológico mutuo”, dijo una fuente oficialista que se refirió así a la mala relación que mantienen ambos, en la que ninguno oculta su disgusto para con el otro.

Según La Nación, junto a ella y teniendo que darle la banda presidencial a Javier Milei, Fernández pasará sus últimas horas en el país. Poco después de eso viajará a Madrid, para instalarse allí, cerca de la academia. Sus cercanos cuentan que lo empezó a pensar uno tres meses atrás y así la idea de instalarse en la capital española se volvió una realidad. También que irá acompañado de Fabiola Yañez y Francisco, el pequeño hijo de ambos.

Por estas horas aseguran que lo ven “aliviado” y convencido de que el tiempo “reivindicará su administración”.