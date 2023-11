Jaime Bayly publicó fragmentos de la entrevista a Milei que no salieron al aire: “Lo hice para protegerlo”

Jaime Bayly publicó un video donde contó como fue el detrás de escena de la entrevista con Javier Milei. El periodista peruano dijo que había dejado varios fragmentos afuera para proteger al líder de La Libertad Avanza.

El video fue en respuesta a sus propias declaraciones en donde había dejado mal parado al candidato a presidente. Este lunes, publicó un video donde dijo que se había dado cuenta que las cosas no habían sido como las sintió en un primer momento.

En declaraciones a Orson Radio, Bayly dijo que Milei había sido impuntual, autoritario y había tenido expresiones que él había considerado homofóbicas. Para empezar, el candidato de LLA llegó tarde al hotel Alvear y tardó mucho tiempo en maquillarse.

“En un momento habló de la historia económica de la Argentina, de la historia de la inflación en Argentina, de la historia de la moneda en Argentina y la verdad que se tomó cinco minutos para dar esa respuesta. Yo además no se lo había preguntado”, señaló.

“Entonces yo traté de interrumpirlo una vez, dos veces. Y no me dejaba interrumpirlo. Tenía un pequeño brote o tic o pulsión de autoritarismo de ‘por favor callate nene que estoy dando una clase´”, agregó.

“Luego (Milei) usó una metáfora o una analogía que a mí me resultó chocante. A mí me da igual que un hombre tenga sexo con un hombre o que un hombre tenga sexo con un elefante. Es cuestión de que el hombre consienta y que el elefante consienta. Si no suena homofóbico, desdeñoso, burlón. En ese punto me sentí un poco tocado”, dijo.

Jaime Bayly cambió de posición y se arrepintió de llamar agresivo a Milei

Bayly dijo que él había editado y “cortado los pedacitos” de la entrevista para hacer los fragmentos más cortos, ya que Milei hablaba “desmesuradamente”. Sin embargo, Bayly cambió esa posición este lunes al publicar un video en su canal de YouTube.

“He dicho que de repente fue un pequeño brote de autoritarismo, pero ahora que lo he vuelto a ver, no me parece porque él sonríe y amablemente me pide continuar. No es que lo hace de una manera despótica o abusiva”, explicó Bayly.

Y agregó: “Estos son los 5 minutos censurados por mí, porque yo hice el corte, yo hice la cirugía. La hice porque quería proteger a Milei”.

“Creo que, en el fondo, lo que dijo Milei, es impecable. Creo que, de punta a cabo tiene razón, la historia de la inflación en la Argentina es un escándalo. Tiene toda la razón, pero quizás podía decirlo en dos minutos y no en cinco, y quizás podía tolerar mi interrupción y no impedirla”, afirmó Bayly.

