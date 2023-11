El esperado debate entre Javier Milei y Sergio Massa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) no solo dejó frases memorables y chicanas, sino que también generó una serie de preguntas en los usuarios de internet que recurrieron a Google en busca de información detallada sobre los temas debatidos.

¿Dónde trabajó Milei?

Uno de los puntos más buscados fue el historial laboral de Javier Milei. Según las búsquedas, Milei trabajó como asesor de Antonio Bussi en el Congreso entre 1994 y 1995. Luego, de 1996 a 2002, desempeñó el rol de economista senior en el Banco HSBC. Entre 2002 y 2003 fue economista jefe de Máxima AFJP. En 2004, coordinó el Estudio Broda, y en 2007 fue asesor del Gobierno Argentino en el Ciadi. Posteriormente, se desempeñó como economista en diversas empresas y como profesor universitario antes de ser elegido diputado nacional.

¿Por qué no le renovaron la pasantía? Fue otra de las preguntas consultadas. Esta mañana, durante una entrevista en radio Continental, el candidato por La Libertad Avanza aclaró: “Hice una pasantía de seis meses y terminada, no me la renovaron. Según él, eso es una mancha en mi currículum. Era un estudiante de economía y las tareas que me habían asignado a mí no me gustaban. Y la gente que me tenía que tener en el área no quería que yo hiciera otro tipo de tarea y terminamos. ¿Cuál es el problema? La gerenta del área no estaba contentan conmigo y yo no estaba contento con el tipo de tarea”.

Dónde trabajaron Massa y Milei antes de competir por la presidencia

¿Dónde trabajó Massa?

La carrera de Sergio Massa en la política comenzó en 1998 como asesor de campaña de Ramón Bautista “Palito” Ortega (PJ). Entre 1999 y 2002, fue diputado de la provincia de Buenos Aires (PJ). Luego, estuvo a cargo de la ANSES hasta 2007. Más tarde, fue intendente de Tigre hasta 2009, año en que asumió como jefe de Gabinete de la Nación. En 2013, regresó a Tigre como intendente. Sus últimos roles incluyeron ser diputado nacional, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y actualmente es el ministro de Economía de la Nación.

¿Cuánto tardó Massa en recibirse?, fue una de las preguntas más recurrentes sobre el candidato de Unión por la Patria. Sergio Massa comenzó a cursar la carrera de abogacía en el 1990 en la Universidad de Belgrano. Cuatro años después la dejó por su inicio en la política. 19 años más tarde, según su perfil de LinkedIn, rindió las materias que le quedaban pendientes. Obtuvo el título de abogado en 2013 a los 41 años de edad por la misma casa de estudios. “Me pasearon por todo el programa. Pero no tuve muchas dificultades porque era derecho laboral. Le puse todos ejemplos de medidas que yo había impulsado en la Anses”, había dicho en una entrevista luego de rendir la materia.

CUÁLES FUERON LAS PREGUNTAS MÁS GOOGLEADAS DE CADA CANDIDATO

Según Goolge Trends estas fueron las preguntas más consultadas durante el debate.

Javier Milei: ¿Por qué no le renovaron la pasantía? ¿De qué signo es? ¿Qué propone? ¿Dónde trabajó? ¿Qué pasó en el Banco Central? ¿Dónde vive? ¿Qué dijo del Papa? ¿Qué dijo de Thatcher? ¿Dónde estudió?

Sergio Massa: ¿Qué estudió? ¿De qué signo es? ¿Es abogado? ¿Quién es la mujer? ¿Cuánto tardó en recibirse? ¿Dónde estudió? ¿Cuándo asumió como ministro? ¿Qué profesión tiene? ¿Es economista? ¿Cuánto mide?

Búsqueda por candidatos durante el debate. Milei de violeta y Massa de celeste. Foto: X.

