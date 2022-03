Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta: “Una relación fluida ha dejado de fluir”

Las internas no son solo restrictivas al Frente de Todos: en Juntos por el Cambio también existen disputas por poder y control de espacios, y esto lo demostró la propia Patricia Bullrich al reconocer diferencias con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En diálogo con Radio Rivadavia, la presidenta del Pro afirmó que “Una relación fluida ha dejado de fluir”, en referencia al mandatario porteño. “No me quiero detener en pensar qué le pasó a Horacio; por qué tiene una relación cortada conmigo”, agregó.

Según lo consigna Clarín, Bullrich aseguró que antes tenían reuniones semanales que luego dejaron de hacerse: “En este momento el PRO es una ficha esencial en Juntos por el Cambio, que es la herramienta más importante que tenemos para darle a la sociedad un cambio profundo y creo que tenemos que cuidar eso, y el diálogo entre nosotros siempre es importante”, aseguró la exfuncionaria.

Según la propia dirigente, el enojo que tendría Rodríguez Larreta se basa en que ella formalizó sus intenciones de lazarse a candidata para presidente en 2023: “No soy de la Provincia, no me gustan esos cambios. Me parecía importante aclararlo y para dar una pista decir que si algo vale es trabajar por el país, no por la Provincia ni la Ciudad y no por desprecio sino porque hace falta un cambio nacional”, remarcó.

En base a la reaparición de Macri, Bullrich dijo que “Mauricio Macri está más abierto a discutir ese futuro, quizás con una libertad mayor para poder plantear aquellas cosas que cree, que piensa, que siente, y eso le da a JXC y a todos nosotros una referencia respecto de a dónde vamos a ir”.

La preocupación de Patricia Bullrich por la interna en el Frente de Todos

Patricia Bullrich aseguró estar preocupada por la disputa de poder interna que atraviesa la coalición gobernante, donde el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner no se hablan desde hace tiempo.

“Siento que están poniendo al país al borde de una crisis, estamos en crisis y lo tiran cada vez más”, afirmó.

“Lo más importante es ir viendo qué cosas propone el gobierno, que va a ser incompatible con lo propuesto por nosotros en las elecciones: aumento de impuestos y retenciones. Todo es por lado de los aumentos con un país agotado de impuestos. No hay mucha posibilidad de encontrar un acuerdo”, concluyó.