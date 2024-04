Intendentes del PJ se reunieron en el sur y con la foto le mandaron un mensaje a La Cámpora

Una mesa, diez dirigentes y la foto en medio de rispideces peronistas. En San Rafael se congregó una buena parte de la dirigencia peronista local, al menos de la que tiene representación legislativa y administraciones municipales. Un sector que no estuvo fue La Cámpora/kirchnerismo.

La reunión se da en medio del proyecto de ley que envió el Gobierno provincial para asuntos fiscales, con la coparticipación municipal como principal atractivo. Tal como contó este medio, hay planillas y cuentas distintas, además de mucho malestar por los coeficientes presentados.

Una foto que circula muestra a diez dirigentes sentados. La foto no fue sacada en forma casual, hubo pose, lo cual también da un mensaje. Nadie filtra una foto que no quiere que trascienda. Quién la sacó, no se sabe, pero algunos que vieron de afuera la escena, dicen que fue el ex vicegobernador Carlos Ciurca. “Es el fotógrafo de lo que viene”, dijo alguien que no participó.

Hay representación sanrafaelina con los hermanos Omar Félix (intendente) y su hermano Emir Félix (ex jefe comunal). También dijo presente el jefe comunal maipucino Matías Stevanato además de su colega de Santa Rosa y presidenta del PJ, Flor Destéfanis. Fernando Ubieta (La Paz) fue el cuarto intendente.

Una versión dice que se trataron temas legislativos, como la reforma fiscal que pretende hacer el gobernador Alfredo Cornejo. “Fue una reunión donde estuvimos hablando de varios temas de gestión. Lo que tiene que ver con el proyecto de coparticipación, sobre la rendición de fondos etc”, contó uno de los presentes.

Se habla de malestar en este aspecto. “Nos gustaría que se nos consulte, es un tema muy delicado para tomar una decisión unilateral. No vamos a pedir nada. Corresponde que se nos llame”, reconoció un intendente.

Había diputados en la mesa, que responden políticamente a los intendentes como Juan Pablo Gulino (Stevanato), Gustavo Perret (Félix), Verónica Valverde (vicepresidenta del bloque en diputados y esposa de Ciurca). También estaba la senadora Adriana Cano, del riñón del ex vicegobernador y actual jefa de bloque del PJ en la Cámara Alta.

El retrato con esa definición, cierra. Algunos consideran que hay que discutir el coeficiente. Desde San Rafael habían dicho a Los Andes que no estaba claro de dónde salía ese número. En Maipú están analizando una estrategia judicial tendiendo puentes con Luján de Cuyo.

Pero el hermetismo de algunos ante la consulta de este medio, y las dudas de otros dirigentes en medio del ruido interno que hay en el PJ, sembraron dudas.

“Errores del peronismo. Mostrarse en diferentes bloques excluyentes como si nadie quisiera responsabilizarse del 14 % que se sacó en la última elección. Quieren mostrar que se han sacado de encima a La Cámpora”, dijo alguien que no recibió ni llamado ni mensaje para asistir a la convocatoria.

Los que faltaron

Entre las ausencias hay dos notorias: Martín Aveiro y el ala camporista/kirchnerista del partido en Mendoza. El diputado nacional y ex intendente de Tunuyán no fue de la partida porque no fue invitado. La relación se había quebrado hace meses cuando se definieron las autoridades en los bloques legislativos.

El diputado Julio Villafañe armó un monobloque luego de quedar afuera de la vicepresidencia del bloque peronista en la Cámara de Diputados que terminó quedando para Verónica Valverde. El legislador que responde políticamente a Aveiro ventiló que Ciurca había roto el acuerdo previo, que le daba un lugar en los cargos de autoridades.

Hace pocos días, entrevistado por este medio, disparó fuerte con nombre y apellido. “Vimos que había una organización sin participación, que llevaban adelante (Carlos) Ciurca con el intendente (Matías) Stevanato ¿Si no nos invitan, por qué vamos a seguir ahí? No salimos a hacer de esto una bandera. Somos distintos, nos interesa la gestión, no la rosca”, dijo sobre el monobloque de Villafañe.

Y remarcó que ese armado no incluía a todos los intendentes. “(Emir) Andraos me acompaña a mí, el intendente de Lavalle (Edgardo González) y Celso (Jaque) no están. Tampoco (Fernando) Ubieta. Son Stevanato, Ciurca y Flor Destéfanis. Pero bueno, bien por ellos. Entiendo que tienen un espacio de negociación directa con el Gobierno”, arremetió.

Celso Jaque, ex gobernador e intendente de Malargüe no fue de la partida. Tampoco Emir Andraos, jefe comunal de Tunuyán.

De acuerdo a la imagen, Ubieta sí está incluido. Las respuestas de Edgardo González (Lavalle) no dejan en claro si se le cursó invitación o no al “mitin” del PJ. La pregunta de Los Andes fue concreta: “lo invitaron?” y la respuesta del lavallino fue: “Buenas tardes. No se cuál habrá sido el motivo”. Ante la repregunta si efectivamente estaba en la lista de convocados, hubo silencio.

“No estaba en Mendoza. Me fui a Chile, no pude ir”, contestó Andraos. Ante la repregunta sobre si lo habían invitado, contestó un largo rato después que no le habían avisado. Celso Jaque no respondió.

En medio de este clima, algunas observaciones linkean la foto con una respuesta de ese supuesto sector a Martín Aveiro. “La gente lo que menos quiere son esas fotos. La sociedad está harta de los políticos, harta del peronismo en Mendoza y la está pasando demasiado mal como para fotos con doble sentido”, apuntó una voz crítica.

“La única foto que sirve es la de la casta trabajando de verdad si no, game over para varios”, aportó.