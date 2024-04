Martín Aveiro: “Un sector del PJ tiene negociación directa con el Gobierno”

El peronismo mendocino vive momentos de fuerte confrontación. Dan muestras de ello las palabras del diputado nacional y ex intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, quien en esta entrevista de Los Andes hace una fuerte autocrítica, dispara contra varios de sus compañeros y avisa que liderará un sector interno propio.

También cuestiona Aveiro, con dureza, al presidente Javier Milei y confía en un nuevo líder para su partido a nivel nacional: el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

-¿No le afecta al peronismo en el Congreso nacional el tipo de oposición que hace? Porque el Gobierno nacional lo ignora y se queda afuera de las decisiones…

-Es la estrategia de buscar el enemigo. (Javier) Milei lo hace todo el tiempo y cuando se le va acabando el poder de pelea va buscando otro. Tiene que ver con tapar la realidad de lo que verdaderamente pasa. Mientras la gente común salía a bancar a Lali Espósito, cambiaban cuatro veces el precio del azúcar en el supermercado. Creo que Milei nos subestima y es un error subestimar al peronismo. Cuando se armó el nuevo bloque a partir del 10 de diciembre, la noticia era que el bloque ya estaba roto y estaban todos peleados. Milei ha hecho ese gran trabajo de unir. Y eso que el bloque de diputados tiene pesos pesados.

Martín Aveiro junto a Anabel Fernandez Sagasti. Foto: José Gutierrez / Los Andes

-¿Cómo es esa convivencia?

-Está bien. Los que tienen más experiencia dicen que nunca en la historia del Congreso el bloque del PJ había trabajado tanto. Claro, es cierto que cuando se es Ejecutivo, a los diputados les avisan que se va a votar.

-Pero no hay nadie que decida ni ordene adentro imagino.

-No no, se discute mucho adentro. La verdad estoy sorprendido porque no me los imaginaba yendo a la reunión de bloques, no me los imaginaba con el culo en la silla de las 2 hasta las 9 de la noche. En la comisión de previsión somos 10 los integrantes y había 35 diputados de Unión por la Patria esta semana. Se dio esto también en el congreso nacional del PJ. Fue sano el debate, yo esperaba alguna silla voladora.

-Pero no es el estado natural del PJ…

-No, no está acostumbrado a ser oposición.

-¿Quién tiene que liderar el PJ a nivel nacional?

-Yo creo que Axel Kicillof es la persona indicada.

-¿Pero Máximo Kirchner lo va a dejar pasar?

-Máximo no deja de ser Cristina, no sé si el lío es Máximo. Pero bueno, Axel no es Cámpora y eso es una situación particular.

-¿El peronismo nacional tiene que seguir conducido por una variante del kirchnerismo?

- Yo no lo identificaría tanto con los espacios, sino con las personas que están al frente hoy con responsabilidad y que son visibles para el bien común del peronismo. Yo lo entiendo a Axel como una persona con un fuerte liderazgo, que ha podido sostener una provincia muy difícil de gobernar. Tiene un poder de abrazo tremendo. La veo a Victoria Tolosa Paz trabajando fuertemente para él y lo veo a “Kato” (por Gabriel Katopodis) igual. Es un liderazgo distinto, de construcción abierta. El peronismo necesita una persona que pueda liderar. A Alberto (Fernández) le faltó eso: liderazgo y construcción.

-¿Por qué el peronismo mendocino se ha dividido en las votaciones legislativas? Por ejemplo, el diputado que lo representa a usted acompañó el Código Minero del Gobierno, pero otros legisladores del PJ no.

-Sí, Julio Villafañe. Habíamos pedido modificaciones y las hicieron.

-No se repite aquí la unión peronista que dice que hay en el Congreso.

-No, de hecho Villafañe armó un monobloque, ni siquiera está en el bloque del PJ.

-¿Por qué?

-Vimos que había una organización sin participación, que llevaban adelante (Carlos) Ciurca con el intendente (Matías) Stevanato ¿Si no nos invitan, por qué vamos a seguir ahí? No salimos a hacer de esto una bandera. Somos distintos, nos interesa la gestión, no la rosca.

-O sea que no está de acuerdo con el armado de Ciurca y los intendentes.

-Es que no son todos los intendentes. (Emir) Andraos me acompaña a mí, el intendente de Lavalle (Edgardo González) y Celso (Jaque) no están. Tampoco (Fernando) Ubieta. Son Stevanato, Ciurca y Flor Destéfanis. Pero bueno, bien por ellos. Entiendo que tienen un espacio de negociación directa con el Gobierno.

-¿Eso es lo que divide al PJ en este momento?

-No tiene que ver con lo que se le vota o no a Cornejo. Todas las cosas que sean positivas nosotros vamos a acompañarlas. De hecho, lo hicimos, y con la minería, que no es un tema fácil y menos acá en el Valle de Uco. El tema es cuando se cierran las negociaciones y cuando se dejan de defender los intereses. En lo de Janina Ortiz, no estábamos en defensa de ella. Yo la verdad que ni siquiera la conozco, pero entendíamos que no teníamos que acompañar un proceso de enojo que lo tiene que solucionar la Justicia porque no está condenada. Ahí nos abstuvimos porque votar a favor era defenderla.

También hay un discurso que para afuera es una cosa pero para adentro es otra. Yo no vi a ninguno de los intendentes hablando de la ley ómnibus. Los entiendo porque tienen obligaciones de obras y hay que salir adelante, pero si se juega hay que jugar frontal. Se están suman a mi equipo muchísimos chicos jóvenes que no se sienten identificados con el grupo de Ciurca y de Stevanato y tampoco se sienten identificados con el kirchnerismo. Y ahí estamos metiéndole y avanzando. No significa esto que estemos peleados, pero sí tenemos formas y maneras diferentes.

-O sea que usted está liderando una tercera línea en el PJ.

-Sí sí, una tercera línea con gente joven y mucho perfil técnico.

-¿Esa tercera línea es para conducir al PJ? ¿A usted le interesa presidirlo?

-Puede ser, yo creo que lo que tiene que haber es una conducción activa del PJ. El PJ perdió mucho protagonismo institucional este año y en el año anterior. Después de una derrota es justamente cuando el PJ tiene que salir a ponerse al frente de sus conducidos y de sus afiliados para que podamos corregir lo que hicimos mal. Todos hemos cometido errores, más allá de quien ponga la cara. Gaby (Lizana), porque esté acá, no significa que tiene que dejar de ser massista. Tampoco somos así y esa es la gran diferencia.

-¿Los Félix también están en este grupo?

-Ellos tienen su grupo.

-Entonces hay cuatro.

-Hay cuatro y por qué no cinco, están la CGT y los movimientos sociales que tienen una organización muy verticalista. Hay muchos grupos.

Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza) y el peronista Martín Aveiro juraron como diputados nacionales.

-¿Personalmente quiere ser presidente del partido, cuya conducción se renueva a fin de año?

-Le quiero poner el cuerpo al partido para que seamos gobierno. Para que tengamos mejores chances. Ahora no podemos hacerlo de la manera que lo hicimos la última vez, donde Omar Parisi y Lucas Ilardo fueron prácticamente dejados de lado. Muchos compañeros los dejaron de lado. Si de verdad queremos ser gobierno, hay que plantear las cosas claras. Ahora que no tengo la intendencia, que tengo más tiempo, estoy laburando para que en 2027 seamos gobierno provincial con un PJ unido y preparado, porque a Mendoza la veo mal. A fin de año tenemos que empezar.

-¿Usted no coincide plenamente con La Cámpora?

-Tengo… la verdad que los valoro mucho, los respeto muchísimo y tengo muchas coincidencias, como tengo diferencias. Más que con La Cámpora, con el kirchnerismo. Lo mejor que me pasa con el kirchnerismo es que se puede discutir y marcar las diferencias. Si hay algo que tiene el kirchnerismo de Mendoza es la frontalidad.

-¿Qué opinión le generó el mensaje en redes de Anabel Fernández Sagasti sobre el Mendozazo?

-Quizás otro no se hubiese animado a decirlo, eso es lo que planteo sobre la frontalidad.

-¿Salir al frente con una rebelión le parece bien?

-Yo no sé si fue la idea, yo creo que fue mostrar un momento. Yo creo que lo que Anabel quiso hacer fue mostrar las formas de batalla que había en ese momento para combatir cuestiones que tenían que ver con la vida común de la gente. El peronismo siempre está recordando momentos, como el día la Lealtad.

-¿No sugiere el mensaje del Mendozazo el camino de la rebelión?

-No, Ana cuenta cómo en momentos que todo explotaba, la gente salió a la calle a manifestarse.

-¿Ese ímpetu le falta al PJ hoy?

-Sí, claro. Anabel no esconde lo que siente, no te lo manda a decir por un costadito. Conmigo se ha peleado millones de veces.

-Pero también lo ha bancado…

-Porque no andamos con vueltas. Yo la he enfrentado y hemos ido a internas en las que le he ganado, pero en forma frontal. Con la tranquilidad de que no andamos escondiendo cosas. Eso tiene que lograr el peronismo, les tiene que mostrar la cara a todos. El peronismo tiene que mostrar la cara real y a partir de eso, con un formato de confianza, vamos a poder construir una alternativa justa.

MILEI, LA “OFICINA DE NEGOCIOS” Y EL REPROCHE POR LOS PUENTES

-Se lo ve activo en la discusión de la movilidad jubilatoria de la Cámara de Diputados.

-Sí estoy en esa comisión, entre otras, son temas de gestión más que de rosca política. Todos los días pasan cosas tremendas en el Congreso. Hicieron conformar la comisión y a los dos días salió el decreto con la reforma de la fórmula jubilatoria. En el debate se han mostrado los errores de todos los gobiernos y sobre todo de este en particular. Nosotros vemos como que el Gobierno funciona desde una oficina, no de ministerios, sino que hay una oficina de negocios, sin importar las consecuencias, y lo único interesa es la acumulación de dinero o de reservas. Es una oficina encargada de recaudar y hacer cumplir con los compromisos de los amigos. Lo de libre mercado es una mentira, es libre mercado en beneficio de algunos, no en beneficio de la mayoría de la gente. Debe haber más 200.000 personas paradas de la obra pública. Lo que más me extraña es que no veo enojo en la gente con la inflación y los impuestazos.

-¿Cuál es el impacto del parate de la obra pública en Tunuyán?

-Había cuatro obras de asfalto muy grandes, las cuales estaban al 70% y faltan más o menos 700 millones de pesos. Hay 300 viviendas en construcción que están al 80%. Está la urbanización de 500 lotes y una obra grande de cloacas. Después estábamos con tres barrios a punto de licitar de manera directa…lo que pasa en Tunuyán pasa en todo el país. Había más de 110 personas de Tunuyán trabajando en viviendas en forma directa y la fábrica de Palmira, que entregaba dos casas por día, está parada en cuanto a las casas. Esto es muy grave también para las empresas que generan de manera secundaria los materiales. Nosotros licitábamos entre 1.000 y 2.000 bolsas de cemento cada dos meses.

Cierre de campaña de los candidatos a Diputados Nacionales por Mendoza Martín Aveiro y Maria Amalia Granata del Partido Justicialista en el Club YPF Petroleros de Godoy Cruz, con la presencia de importantes dirijentes justicialistas y sindicalistas de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

-Pero por ejemplo la reconstrucción de los puentes de la ruta 40 hace cuatro años está parada. Todavía no había llegado Milei entonces.

-Ahí faltó gestión. Los puentes iban a una certificación del 3% mensual y era una de las discusiones que yo tenía con Vialidad Nacional. Yo les decía que bajaran un poquito el ritmo de obra de la Variante Palmira y que terminaran los puentes, pero habían priorizado la otra obra. Una locura. Eso no era algo que tenías y empezó a faltar, era algo nuevo.

-¿Ese era un problema de acá, de Guillermo Amstutz, o de Buenos Aires?

-Es un problema de coordinación de la sede central de acá con Buenos Aires. No priorizaron los puentes y esa fue la calentura mía. No fue un problema total de Amstutz, pero faltó más empuje acá y en Buenos Aires.

-¿Hubo un combo de ineficacia del Estado ahí?

-Tal cual. El otro día fui a Vialidad Nacional, donde había una sola persona sin designación, para advertir que se había cometido un error.