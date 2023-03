Imputaron a un exlegislador por las protestas del Polo Obrero en Mendoza

La Justicia sigue avanzando en el caso de los piquetes, marchas e intento de acampe que realizó el Polo Obrero entre este lunes y martes en Mendoza, en el cual se desarrolló un operativo policial importante, que terminó con algunos enfrentamientos entre las partes y varios detenidos.

En este caso, se conoció que este miércoles por la tarde, el fiscal de Tránsito, Fernando Giunta, resolvió una nueva imputación, en este caso contra el exlegislador provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y precandidato a gobernador del Partido Obrero, Víctor Da Vila. No obstante, el dirigente de izquierda “seguirá en libertad”, aclararon.

En diálogo con Los Andes, Da Vila señaló que no lo imputaron por la movilización de esta mañana, sino que fue por una “del 22 de diciembre del año pasado. Es todo muy raro”, comentó.

“Fui con el abogado esta tarde a ver la situación de los detenidos y en ese momento me avisaron. Además yo no estuve en esa marcha, sólo me los cruce y saludé 5 minutos”, agregó el exsenador.

Victor da Vila y Romina Del Plá. Imagen de archivo (Marcelo Rolland / Los Andes)

Al margen de sus declaraciones, con éste ya son 3 los imputados, pero “podrían ser más”, aseguraron desde el Poder Judicial. En este caso, fue Da Vila uno de los que convocó a las manifestaciones de este miércoles por la mañana, en base a la detención del líder del Polo Obrero, Martín Rodríguez.

Exigimos la liberación de nuestro compañero referente del polo Obrero, Martin Rodríguez y demás compañerxs pic.twitter.com/2wxQP2A87e — Marleny Fajardo Vilaja (@Marleny64847277) March 15, 2023

La imputación se dio por “entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra”, que en este caso fueron micros y vehículos particulares.

Libertad a los presos por luchar! pic.twitter.com/oJUOotNVEK — Víctor da Vila (@VictordaVilaPO) March 15, 2023

De hecho, el artículo del Código Penal es el 194, y dice lo siguiente: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años”.

Hay que recordar que este martes por la mañana, el fiscal Giunta imputó también a Martín Rodríguez, titular del Polo Obrero, y a Lorena Torres por el mismo motivo, la violación del artículo 194.

Si bien se trata de un delito excarcelable, los dirigentes han quedado detenidos porque el fiscal ha tenido en cuenta la “reiteración” que los acusados han tenido frente al mismo hecho, en otras circunstancias similares.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, Torres tiene 9 causas por cortar el tránsito, en tanto que Rodríguez tiene tres. Así las cosas, ambos quedarán detenido hasta que se dicte la prisión preventiva o bien hasta que sus abogados presenten un control jurisdiccional pidiendo la libertad.