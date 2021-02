¿Acomodo? Verbitsky contó que llamó a Ginés González García y se vacunó contra el Covid en el Ministerio de Salud

En medio de la polémica por la vacunación contra el coronavirus tras conocerse varios casos de militantes K que recibieron una dosis , el periodista Horacio Verbitsky contó que él se vacunó con la Sputnik V en el Ministerio de Salud.

Verbitsky contó los detalles en su programa en radio El Destape. Allí dijo que aunque tuvo dudas por el temor a los efectos secundarios, optó por vacunarse luego de que un familiar suyo falleciera por coronavirus , además de tener varios miembros de su familia contagiados.

El periodista es afín al gobierno y sus declaraciones generaron repudio en las redes.

En tanto, Horacio Verbitsky dijo que se vacunó este jueves en el Ministerio de Salud de la Nación.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar en dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García , a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro”, contó.

“Me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera allí a darme la vacuna”, detalló el periodista.

Verbitsky relató además que ya tiene turno para la segunda dosis y que se la colocarán el 12 de marzo.

Las razones por las que se vacunó

El periodista inició su relato diciendo: “Quiero contarles algo sobre la vacuna. Ustedes recuerdan que hace algunos meses yo dije que prefería esperar un tiempo antes de vacunarme ya que quería ver qué efectos secundarios podía haber, que no tenía prisa. Bueno, ayer me vacuné”.

También explicó sus motivaciones para vacunarse: “En el camino, pasaron varias cosas. Una muy grave, que tuve nueve contagiados en la familia. Es un número grande para una familia chica. Eran de todas las edades y sexos, desde más de 70 hasta de 1 año. Incluso, uno de ellos murió y fue un gran impacto para toda la familia”.

Afirma que lo charló con su familia y tomó la decisión: “Un hijo mío que es biólogo molecular me dijo que los efectos secundarios posibles son menores en relación al riesgo que es contraer la enfermedad”.

Así, aseguró que todo eso lo llevó a tomar la decisión. Horacio Verbitsky tiene 79 años y es población de riesgo. “No tuve ningún efecto secundario. Me habían dicho que se podía hincar el brazo y no pasó. Me dijeron que podía tener fiebre y no tuve. Que podía tener decaimiento y cansancio y no lo tuve”, aseguró.

“La combinación de todas estas cosas. Sobre todo, impactado por la situación familiar, es que decidí vacunarme. Fui al ministerio y estaba el equipo de vacunación allí”, concluyó.