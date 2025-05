Hebe Casado se desafilió del PRO y su pase a La Libertad Avanza ya tiene fecha

La vicegobernadora, Hebe Casado , presentó oficialmente su desafiliación del PRO y ya no forma parte del partido que preside, a nivel nacional, Mauricio Macri . La compañera de fórmula de Alfredo Cornejo adelantó a Los Andes que este jueves por la tarde firmará su ficha de afiliación a La Libertad Avanza (LLA).

“Ya no pertenezco más al PRO, hace rato me dejó de representar y no podía seguir en un lugar donde su mirada solo está en CABA. Ahora estoy en condiciones de firmar mi afiliación a LLA”, expresó Casado a Los Andes.