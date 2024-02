Habló la diputada libertaria que presentó el proyecto para derogar el aborto legal y desligó a Milei

La diputada nacional Rocío Belén Bonacci, representante de La Libertad Avanza, aclaró hoy que el proyecto de ley presentado para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no es una iniciativa del Poder Ejecutivo liderado por Javier Milei. La legisladora enfatizó que la propuesta es de su autoría y fue presentada a consideración del cuerpo legislativo al que pertenece.

“El proyecto es mi iniciativa, no del Ejecutivo, y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro. Defiendo la vida. Ni más, ni menos”, expresó Bonacci en un mensaje publicado en la plataforma X en la madrugada.

La diputada aclaró que es su iniciativa y no del Ejecutivo. Foto: captura.

El pasado lunes, diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de ley para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada a fines de 2020, lo que generó críticas de dirigentes de diversos espacios opositores.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue sancionada en el 2020. Foto: Nicolas Rios / Los Andes

El proyecto de Bonacci, presentado el 5 de febrero, busca la derogación de la “Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, así como la reversión de los artículos del Código Penal modificados por dicha ley en 2020. El documento fue acompañado por los diputados Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente del bloque libertario, Oscar Zago.

Rocío Belén Bonacci presentó un proyecto de ley para derogar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La diputada aclaró en redes sociales que las firmas de acompañamiento en el proyecto “no son de puño y letra”, sino “acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp y otros personalmente”. Además, publicó: “Podían estar o no. No sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo”, en respuesta a versiones que indicaban que esos diputados libertarios no acompañaban la iniciativa.

La diputada mostró una captura de pantalla donde se puede leer que la apoyan en su proyecto. Foto: captura.

En un intercambio en la plataforma X con Carlos Maslatón, quien cuestionó si Bonacci había presentado el proyecto sin autorización de Milei, la diputada subrayó que los legisladores “pueden y deben presentar proyectos. No sabía que tenía que pedir permiso para proceder”.