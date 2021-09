Alberto Fernández tras la rebelión K: “La gestión seguirá desarrollándose del modo que yo estime”

El presidente Alberto Fernández habló luego de la masiva presentación de renuncias de funcionarios kirchneristas y consideró que “no es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino”. También sostuvo que “garantizará” la unidad del Frente de Todos.

En un mensaje a través de las redes sociales, el Presidente no adelantó si aceptará o no las renuncias, así como tampoco cambios en el Gabinete. No obstante, marcó que es necesario “dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019, de cara a la sociedad”.

“Seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos”, manifestó el Jefe de Estado.

Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019, de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino. — Alberto Fernández (@alferdez) September 16, 2021

El presidente Fernández se refirió al conflicto que se produjo en el Gobierno nacional tras la decisión de los ministros y funcionarios que responden a Cristina Kirchner, encabezados por el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, de poner a disposición sus renuncias para reclamar cambios en el Gabinete nacional.

“La coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad. Debemos hacerlo, y lo haremos, para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo”, dijo el primer mandatario.

Y agregó: “Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019, de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino”.

Además, remarcó que el “mayor desafío es continuar el proceso de reactivación ya iniciado, promover el empleo y garantizar la educación y la salud de nuestro pueblo”. “En cada acción que llevemos adelante, en cada decisión, ese debe ser nuestro norte”, convocó.

“Agradezco el apoyo de gobernadores, de intendentes, de dirigentes del movimiento obrero y de la ciudadanía en estas horas. Valoro el gesto de las organizaciones sociales y de todos los que me manifestaron su afecto impulsando una movilización en mi apoyo”, dijo en referencia a las manifestaciones que se produjeron en las últimas horas para respaldar su conducción.

Sin embargo, el presidente Fernández realizó gestiones en las últimas horas para que se suspenda la marcha a Plaza de Mayo que convocó el Movimiento Evita para expresarle su apoyo.

“Prefiero que toda esa fuerza que implica una movilización de esa magnitud se canalice para construir la épica militante que ayude a argentinos y argentinas a desentrañar el dilema que se nos plantea en noviembre”, explicó.

Seguido, Fernández reiteró que “hay dos modelos de país en pugna que se debaten en estas elecciones: el que descree del trabajo y la producción y sólo promueve la especulación financiera y el que cree que con una producción pujante recuperaremos la dignidad del trabajo para todos y todas”.

“He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mi. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos”, manifestó.

Y agregó: “Mientras lo haga seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria”.

