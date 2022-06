Gerardo Morales se enojó con Alberto Fernández por visitar a Milagro Sala y no a él: “Es una falta de respeto”

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, criticó a Alberto Fernández, luego de que el presidente canceló su agenda y viajó de urgencia a esa provincia para visitar a Milagro Sala. La líder de la Tupac Amaru sufrió una trombosis profunda y debieron internarla el lunes pasado.

En el marco de la inauguración de la Escuela Secundaria 48 en Alto Comedero, durante su discurso Morales aseguró al respecto de la visita de Fernández a Sala que es “una falta de respeto” a Jujuy “que haya estado el presidente de la nación acá haciendo una visita personal y no me haya visitado”.

“Me duele que el Presidente haya estado acá haciendo una visita personal y no me haya visitado. Inclusive lo estaba esperando en mi despacho. Comparto que tendría que estar en este acto. En medida que el país no rompa esta cultura de la grieta y de gobernar para las facciones, nos va a ir mal como pueblo. Y esto se ha profundizado hoy”, dijo Morales en su discurso.

Luego el gobernador jujeño destacó su gestión en la provincia: “Para muchos que no conocen lo que tuvimos que hacer acá en Jujuy para lograr estos proyectos, lo primero que tuvimos que hacer fue poner orden democrático y restablecer la paz. Más de una década de violencia y corrupción, liderado por personas que están presas y que tienen que seguir presas”.

“En mi convicción humanística le deseo que recupere su salud la señora Milagro Sala quien ha sido visitada por el presidente. Que se mejore, pero para que siga la cumpliendo la condena que tiene en una cárcel común. Lamento mucho que no esté el presidente acompañándonos en este acto que es tan importante”, exclamó el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR).

En esa línea, claramente molesto por la actitud de Alberto Fernández, le pidió “que no gobierne para una facción y que gobierne para todo el pueblo argentino”. Y agregó: “Y que tenga la tolerancia de que venga a Jujuy, a una provincia gobernada por alguien que piensa diferente. No importa que pensemos diferente”.

“El camino es el diálogo, no la grieta. El camino es la tolerancia, no esta falta de respeto, no ya a un gobernador, sino a la provincia de Jujuy por parte del presidente de la Nación. Espero que reflexione y nos visite y respete como pueblo”, disparó Morales.

Gerardo Morales aseguró que le ha pedido al presidente varias veces que visite al pueblo de Jujuy, pero aseguró “me lo ha negado muchas veces”. Reiteró que “lamento lo que ha pasado” y agregó que “siempre el pueblo de Jujuy va a esperar con los brazos abiertos porque hay que superar estas situaciones”.

Carta abierta a Alberto Fernández

El gobernador de Jujuy también publicó en su cuenta de Twitter una carta abierta a Alberto Fernández donde lo insta a reflexionar sobre su visita a Milagro Sala en medio de tantas crisis, preguntándole “¿Cuáles son sus prioridades?”.

La visita de Alberto Fernández

En medio de la crisis del dólar, el presidente Alberto Fernández canceló su agenda y viajó esta mañana hacia Jujuy para visitar a la dirigente social Milagro Sala, quien desde el lunes último se encuentra internada.

Alberto Fernández llegó a Jujuy exclusivamente para visitar a Milagro Sala. El diputado radical Adriano Morone criticó que el viaje del Presidente tuviera ese motivo.

“Quiero volver a manifestar mi compromiso con Milagro Sala. Desde siempre he planteado lo indebido de su detención y lo irregular del proceso. Milagro ha sido perseguida, hace 7 años que está privada de su libertad y tanto su salud como la de su marido se han deteriorado mucho”, publicó el mandatario en una publicación de Twitter.