Gerardo Morales: “Hay gente que profundiza la grieta y hace negocios políticos con la grieta”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró que hay que ir al diálogo y hacer todo lo posible para que el país logre un acuerdo” con el FMI y anunció que los mandatarios y los bloques de JXC se reunirán esta semana con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para analizar los avances en las negociaciones con el organismo internacional.

“Espero que podamos escuchar el informe de Guzmán y que todas las fuerzas políticas tengamos la predisposición de que este acuerdo con FMI salga bien”, comentó hoy a Radio Con Vos. También aclaró: “Lo peor que le puede llegar a pasar al país es entrar en default”.

El presidente de la UCR ha estado hablando esta semana en medios de comunicación respecto a la negociación, aunque también sobre la grieta, con algunas declaraciones fuertes dentro incluso de Juntos por el Cambio (JXC). “Hay gente que profundiza la grieta y hace negocios políticos con la grieta”, sostuvo.

En tanto, ayer insistió en que “es importante no caer en default porque va a haber una situación de estrépito. Algunos economistas dicen que podemos volver a una situación complicada como el 2001, otros una hiperinflación. Pueden ocurrir situaciones graves. El tema de la deuda es un tema de alta política que hay que tratar con seriedad”, enfatizó.

Morales dijo además que “no” le preocupa que dentro de Juntos por el Cambio lo cuestionen por su postura dialoguista y sostuvo: “Los halcones me pegan para que tenga pero no me preocupa porque estoy convencido de que la postura del diálogo es la correcta”.

”Acá hay gente que hace negocios con el tema de la grieta: el kirchnerismo hace grandes negocios con la grieta y un sector muy radicalizado de nuestro espacio también hace negocios políticos con la grieta”, afirmó el mandatario provincial.

En declaraciones a Radio Mitre, Morales aseguró que la reunión -prevista en un principio para mañana- “pasó para el lunes o martes de la semana siguiente en el Congreso”.

”Hablé con Sergio Massa y confirmó la presencia del ministro Guzmán. Es un poco el ámbito que pretendíamos desde Juntos por el Cambio y el marco también para recibir un informe del propio ministro. Los 4 gobernadores de Juntos por el Cambio y los jefes de todos las bancadas que integran nuestro espacio”, aseveró el mandatario.

Horacio Rodriguez Larreta Rodolfo Suarez Gerando Morales Valdes

Ante una consulta sobre si la postergación de la reunión, en el marco de las negociaciones con el FMI podría complicar el acuerdo con el organismo, Morales dijo que “la gestión está en manos del gobierno nacional: no tiene mucho tiempo para acercar posiciones con el Fondo”.

”Hay un discurso dual en el gobierno que no ayuda pero sabemos de la predisposición que tiene el Fondo pero le toca jugar al gobierno, que es quien tiene que gestionar, a la oposición no nos toca gestionar el acuerdo, más allá de que en el tema de la deuda hay una responsabilidad transversal a todos los gobiernos”, subrayó.

Según Morales, “el día que hablemos del capítulo de la deuda caemos todos: el peronismo, el kirchnerismo, el radicalismo, el mismo PRO que por ahí se molesta cuando digo que al crédito lo tomamos nosotros porque en verdad lo fuimos a buscar nosotros al Fondo y a pedir un crédito coro que tenia un vencimiento justamente ahora”.

”Hay que ir a escuchar. El marco es un encuentro con todos los gobernadores de JXC y los jefes de los bloques. La reunión de la semana pasada no resuelve situaciones: el Congreso es el que después va a tratar el número fino de la propuesta, la carta de intención para ser tratada en el directorio del FMI”, aseveró el mandatario.

Para el presidente de la UCR, “las fuerzas políticas tenemos que escuchar y bregar para que no haya default pero eso no va a pasar por nuestras manos sino por las manos del gobierno que es el que está gestionando el acuerdo con el Fondo”.

Finalmente, Morales dijo que la grieta “le hace mal al país” y agregó: “Estoy convencido de lo que digo, que la posición es ésta, que hay que ir al diálogo el lunes o martes de la semana aproxima y hay que hacer todo lo posible para que el país logre un acuerdo”.

”Algunos de nuestro espacio piensan que es mejor que explote todo pero la consigna termina perjudicando la gente, así que no me preocupa lo que digan”, aseveró Morales.