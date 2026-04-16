¿Otro viaje de Adorni? Aseguran que gastó miles de dólares por una estadía en Bariloche

El episodio se suma a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, que ya confirmó un viaje previo a Aruba.

Viajes bajo la lupa: afirman que Adorni gastó más de US$6.000 en un hotel de lujo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la polémica tras conocerse detalles de un viaje familiar a Bariloche. El funcionario se habría alojado en el exclusivo Hotel Llao Llao, con un gasto que superaría los 6.000 dólares solo en alojamiento.

Según información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, también replicada por otros medios, el viaje se habría realizado pocos meses después de su asunción, durante un fin de semana largo de junio. En ese momento aún se desempeñaba como vocero presidencial.

De acuerdo con los datos conocidos, el monto informado corresponde únicamente a la estadía en el hotel, sin incluir los pasajes aéreos ni los consumos durante el viaje.

El antecedente del viaje a Aruba El episodio se suma a la causa judicial que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, en la que ya se confirmó otro viaje familiar al exterior. Según la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita, el funcionario viajó a Aruba entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, junto a su esposa y sus dos hijos.

En ese caso, se determinó que los pasajes en clase ejecutiva tuvieron un costo total de 5.800 dólares para el grupo familiar, en un vuelo operado por LATAM Airlines. Además, la Justicia analiza si la familia se hospedó en el Hotel Tamarijn Aruba, un resort all inclusive con tarifas cercanas a los 1.000 dólares por noche por persona.