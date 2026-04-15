La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó a Aruba "en primera clase" con su familia: cuánto pagó

Se confirmó que Manuel Adorni, junto a su familia, realizó un viaje a Aruba en primera clase; la Justicia indaga la procedencia de los fondos utilizados.

La Justicia confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó un viaje a Aruba en primera clase junto a su esposa y sus dos hijos, en el marco de una causa que investiga su patrimonio y posibles irregularidades, además de polémicos viajes a Estados Unidos y Uruguay.

El traslado se llevó a cabo entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, y ahora forma parte de las medidas impulsadas por el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca determinar “si los gastos son compatibles con los ingresos declarados del funcionario”, que continúa en el ojo de la tormenta.

Detalles del viaje familiar a Aruba Según se informó en la investigación, cada pasaje tuvo un costo de 1.450 dólares, lo que arroja un total de 5.800 dólares para todo el grupo familiar. Un monto un tanto mayor a lo que cobra como funcionario del gobierno de Milei, donde es una de las figuras más importantes por su relación con los Milei.

Por otra parte, se supo que el viaje se realizó a través de la aerolínea LATAM y que los registros migratorios previos indican escalas en Perú y Ecuador antes de llegar a la isla caribeña situada a 25km al norte de la costa de Venezuela.

Hasta el momento, el alojamiento continúa bajo averiguaciones judiciales, ya que se investiga si Adorni y su la familia se hospedaron en el Hotel Tamarijn Aruba, un resort all inclusive con costos estimados cerca de 1.000 dólares la noche por persona.