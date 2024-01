Gabinete de Cornejo: se fue otro funcionario histórico y varios “deshojan la margarita”

A un mes de su asunción como gobernador, el gabinete de Alfredo Cornejo todavía no se termina de definir. El mandatario ha ido designando a sus colaboradores en tandas, luego de acordar los equipos con los ministros, que sí estuvieron desde el primer minuto en funciones.

La primera cartera que confirmó sus segundas líneas fue la de Salud y Deportes, cuyo ministro es Rodolfo Montero. Luego siguió con la más importante: Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE), que está a cargo del exintendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar.

Les siguieron, en cascada, la cartera de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, a cargo de Natalio Mema; la de Hacienda y Finanzas, que es conducida por el único ministro de la gestión anterior que permanece en el cargo, Víctor Fayad; y uno en el que se estiró mucho el suspenso: Seguridad y Justicia, que tiene al frente a Mercedes Rus.

De este modo, Cornejo ha dejado para el final dos ministerios: Energía y Ambiente, que tiene al frente Jimana Latorre; y Producción, cuyo titular es el empresario Rodolfo Vargas Arizu. Los integrantes de estos dos ministerios se conocerán casi seguro esta semana.

El resultado de los nombramientos, hasta aquí, ha sido el de un mix de renovación y continuidad. Por ejemplo: dos históricos colaboradores de Cornejo siguieron en sus puestos de siempre: Marcelo D’Agostino (subsecretario de Justicia) y Hugo Sánchez (jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad y Justicia).

Pero también un histórico cornejista abandonó el staff. Néstor Majul, quien también era subsecretario en el Ministerio de Seguridad, abandonó el Gobierno provincial que integraba desde 2015 y se convirtió en funcionario de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad nacional.

En ese tren, un funcionario que acompañaba a Cornejo desde 2015 también dejó su puesto: Humberto Mingorance. El hombre de Godoy Cruz presentó la renuncia a la secretaría de Ambiente a comienzos de diciembre, la cual, discretamente, fue aceptada.

Humberto Daniel Mingorance exsecretario de Ambiente y Ordenamiento territorial Foto: Orlando Pelichotti

Mingorance cumplió 8 años en un puesto que reportaba directamente al gobernador, pero el nombramiento de Latorre como ministra de Energía y Ambiente lo forzó a dar el paso al costado. “Todos presentamos las renuncias y en el caso mío no podía quedar, porque no podía haber un secretario y a la vez un ministro de Ambiente”, explicó el ex funcionario.

En efecto, hubo funcionarios de líneas intermedias que también presentaron sus renuncias y a pesar de ello se mantuvieron en sus cargos, por no haber sido designado el remplazo y/o porque incluso están en una área que desaparecía con la nueva organización del Poder Ejecutivo.

Hasta hoy todavía permanecen estos funcionarios, aunque saben que se van a terminar yendo. Es el caso, por ejemplo, de subsecretario de Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, Nicolás Egües; área que, en el nuevo organigrama, no existirá más. También en algunas terceras líneas falta rellenar casilleros, incluso en los gabinetes confirmados hasta el rango de subsecretarios.

Respecto de la cartera de Ambiente y Energía, el nuevo organigrama transforma a la Secretaría de Ambiente en una subsecretaría que depende de la ministra, no del mandatario.

“Yo creo que no voy a integrar ese gabinete”, afirmó Mingorance ante la consulta de Los Andes; y expresó que es un ciudadano común sin salario ni nada desde el 7 de diciembre. “No tengo nada pensado, si Cornejo me llama para algo evaluaremos juntos o veré qué hago”, agregó.

Mingorance tiene una larga relación con el mandatario. Fue secretario de Gobierno de Cornejo en la Municipalidad de Godoy Cruz, antes del desembarco del radical en el Poder Ejecutivo. “Cuando estaba en Godoy Cruz hicimos el organigrama para la primera gestión con Juan Carlos Jaliff”, señala como ejemplo.

La otra subsecretaría es de la cartera que conduce Latorre Energía y Minería. Para ninguna de las dos hay funcionarios designados y ambas tienen por debajo 8 direcciones donde también hay funcionarios o aspirantes a que deshojan la margarita.

En la dirección de Minería crece la versión de que podría desembarcar el abogado especializado en derecho minero Jerónimo Shantal, quien proviene del Pro.

En tanto, en la vieja estructura de la secretaría de Ambiente existía la Dirección de Protección Ambiental. Dicho cargo, que dependía del exsecretario Mingorance, se mantiene en el organigrama nuevo y la persona que lo ocupa está en puesto desde 2015.

Se trata de Miriam Skalany, quien, como Mingorance, desempeña el puesto desde hace 8 años. No se sabe si seguirá o no.

La funcionaria que sigue protagonizó una polémica este fin de semana. Tal como contó Los Andes, Skalany hizo un posteo humorístico complemente ajeno a su función, señalando que la severidad política con los piquetes callejeros incluye a los chivos de Malargüe.

La metáfora era desopilante y la funcionaria no tuvo otra intención que hacer un chiste, pero provocó varias reacciones, ya que su rol es cuidar el ambiente y en el posteo un chivo terminaba en la parrilla por reclamar en la ruta “la eliminación del 31/12″.

“Ella usa sus redes sociales y muchas veces le dijimos que tenía que evitar ciertos comentarios porque es funcionaria”, señaló un excolaborador suyo, en tono crítico.