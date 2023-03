Furia radical por un duro discurso del senador Ilardo

El Senado debatía el cambio de nombre de la calle Juan Domingo Perón de Godoy Cruz, para homenajear a Horacio “Marciano” Cantero, el cantante y bajista de la banda mendocina Los Enanitos Verdes. Toma la palabra el líder de la bancada opositora, el senador Lucas Ilardo, y en medio de su discurso lanzó una frase que desató la ira de sus pares de la UCR: “siempre el radicalismo, por donde se lo mire en la historia, ha sido cómplice de todos los golpes militares. Siempre persiguió, siempre fue cómplice de las torturas, de los fusilamientos, siempre”.

Al terminar el debate los radicales lanzaron un furibundo comunicado contra las expresiones de Ilardo. “Desde el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical de Mendoza, repudiamos enérgicamente la manifestación violenta con la que se refirió el senador Lucas Ilardo hacia sus pares senadores y senadoras en la Legislatura provincial”, arranca el documento.

Luego acusan apuntan a senador opositor con duros calificativos. “Como bloque integrado por hombres y mujeres de la UCR, lamentamos que la discusión se haya tornado hacia la mentira, los gritos y las falsas acusaciones que solo dañan la institucionalidad y la calidad democrática republicana”.

El tercer párrafo del comunicado sigue con las calificaciones. “El senador Ilardo hizo un abuso obsceno de su inmunidad como legislador provincial, incumpliendo el reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el cual prohíbe propiciar insultos, expresiones personalizadas y alusiones indecorosas”.

La furia radical no termina allí, sino que además señalan que “sus dichos no solo son un agravante ofensivo y violento, sino que faltan indecorosamente a la verdad de nuestra historia y desprecian al partido que devolvió la democracia a los argentinos y restableció los derechos humanos. No hace falta aclarar que la Unión Cívica Radical fue el partido instó al juzgamiento de una dictadura por primera vez en la historia con un debido proceso, con jueces naturales y todas las garantías”.

Este párrafo recuerda, sin señalarlo, la ausencia del Partido Justicialista en la iniciativa que culminó en el documento “Nunca Mas” lanzada por el entonces presidente Raúl Alfonsín, que culminó con el juicio a las juntas militares en 1985. El peronismo se abstuvo de participar de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), porque dos días antes de la creación de la Conadep, Alfonsín firmaba el decreto 157, que promovía la acción penal no solo contra las juntas militares que gobernaron el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, sino contra “las cúpulas de las organizaciones guerrilleras” que actuaron “desde el 25 de mayo de 1973″.

Eso significaba que Mario Firmenich y otros dirigentes montoneros, tendrían pedido de captura en forma inmediata. Un detalle de la historia: René Favaloro renunció a participar de la Conadep, porque el médico pretendía que la recepción de denuncias alcanzara a los secuestros, torturas y desapariciones llevadas adelante por la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como Triple A, la organización parapolicial creada por José López Rega, quien fuera ministro de Bienestar Social del último gobierno de Perón y el de María Estela Martínez de Perón.

Volviendo al comunicado de los senadores radicales, señalan que con el discurso de Ilardo “se hizo presente, una vez más, la falta de respeto y la verborragia con la que usualmente se expresa Lucas Ilardo en cada sesión en la Casa de las Leyes. Esto no solo causa desprestigio en la política en general, sino que atropella la verdad de los hechos ocurridos en la historia argentina”.

Sobre el final del discurso, Ilardo ensayó un pedido de disculpas a sus pares de la UCR: “… pedirle disculpas si algún senador se ha sentido aludido en toda mi alocución, y por supuesto ratifico mis dichos, solamente me referí a la Unión Cívica Radical como partido”. Para los senadores oficialistas esas disculpas fueron “falsas”. Luego cierran: “lamentables expresiones a unos días de cumplirse un aniversario más de “Memoria, verdad y justicia”.