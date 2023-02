Funcionaria de Las Heras refutó una grave denuncia y dijo que se siente “empoderada” para ser intendenta

Las Heras está que arde. Al distanciamiento entre el intendente radical Daniel Orozco con uno de sus principales referentes políticos, el diputado nacional Julio Cobos, se suma la interna dentro del municipio en lo que corresponde a la carrera para intentar suceder al médico lasherino.

Una de las que está anotada y tiene a priori el apoyo de Orozco es Janina Ortíz, secretaria de Gobierno del municipio y pareja del Intendente, quien si bien se mostró prudente a la hora de hablar de precandidaturas, también expresó que es “un honor” ser tenida en cuenta por su trabajo.

La funcionaria, en diálogo con Radio Mitre, también se defendió de las críticas que surgieron dentro del municipio por un viaje a Chile para participar de un encuentro de fútbol, donde se firmó un convenio de colaboración; y que también motivaron a que concejales peronistas realizaran un pedido de informes, ya que se destinaron más de $500.000 para dicho viaje, con una comitiva que contó con 6 personas del municipio.

“No sabía que se estaba haciendo un pedido de informe”, contestó en primer lugar ante las consultas, y expresó acto seguido que “las personas que entienden de lo que es el ámbito municipal saben que cuando hay alguna irregularidad, la observa el Tribunal de Cuentas. Y ese expediente no tiene ninguna observación, está todo rendido y lo pongo a disposición de cualquier vecino”, comentó.

En este sentido, agregó que no salió a contestar la controversia, que fue publicada por Los Andes, “porque no es verdad y no tengo intención de prenderme en notas amarillistas”.

La secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortíz, junto al intendente Orozco.

Ortíz reconoció, en este sentido, que el viaje sí se realizó, pero añadió que fueron seis funcionarios. “Esa plata hay que dividirla entre esos funcionarios. Calculá que con esa plata en mi caso, solamente, y que está en el expediente, sólo se me depositaron $44.000”, marcó; y añadió que con eso se tenían que pagar “el peaje, el combustible, la estadía y además de lo que fuera a comer ese día. Lo mismo los otros funcionarios”.

Sin embargo, en el decreto respectivo aparece que Ortíz tenía autorizados gastos por 93.600 pesos, no 44.000 pesos. Además se menciona a tres funcionarios y dos choferes, no seis.

En los considerandos del decreto municipal 187 con fecha del 27 de enero, se solicita autorización “para la comisión de servicios, y consecuentemente se liquiden viáticos y/o pasajes con cargo a rendir del viaje con destino a la Región de Valparaíso, República de Chile, con motivo de un encuentro deportivo de fútbol los días 28, 29, 30 y 31 de enero de 2023″. El monto máximo estipulado fue de $523.000.

“Las fotos del evento están a disposición de cada vecino. La actividad incluye un convenio de colaboración que se hizo, de hecho se hospedó la gente de Club Los Andes de Chile aquí en el estadio Polimeni y viceversa”, argumentó.

No obstante, según constató Los Andes, en el perfil oficial de Facebook de la funcionaria no hay ningún posteo sobre el viaje a Chile. Tampoco se daba cuenta en las redes de ninguna actividad oficial entre el 26 y el 31 de enero. El viaje se realizó en una movilidad oficial y luego de que la funcionaria no asistiera a la Fiesta de la Vendimia de Las Heras.

La carrera por la intendencia y el enojo de Julio Cobos

Como se indicó, Ortíz se mostró honrada por ser tenida en cuenta para ser precandidata a intendenta de Las Heras, pero puso un freno momentáneo: “Hoy estoy concentrada en mi trabajo como secretaria de Gobierno, la mejor campaña es trabajo y trabajo. Las PASO son el 11 de junio”.

En este sentido, marcó que “si bien es lindo porque he sido tenida en cuenta, que tenga el honor y el privilegio es algo que como mujer me ayuda y me empodera a seguir adelante, a tener un nuevo desafío, hoy concentrada en la gestión de secretaría de Gobierno”.

En tanto, sobre las internas que han separado a Orozco con Cobos; así como también el distanciamiento con Fabián Tello, secretario general de la Intendencia, Ortíz manifestó que “en Las Heras pasa lo que pasa en todos los municipios, esto pasa en todos lados, de alguna manera es más llamativo acá”.

Y lanzó: “El intendente no le ha cerrado la puerta a nadie, él ha pedido que todos caminen y que le presenten proyectos para una mejor Las Heras”.

Además de Ortíz, tienen intenciones de ser candidatos a intendente los secretarios Tello y Francisco Lo Presti, además del propio presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Orozco apuesta más que nada por Ortíz y la guerra interna lo ha llevado a entrar en conflicto con muchos funcionarios. Por ejemplo, amenaza con despedir a Mauricio Ginestar, funcionario del Concejo Deliberante.

Pero resulta que Ginestar es yerno de Julio Cobos, lo que terminó de romper la relación del senador nacional con Orozco. “Lamento que el intendente descuide tanto la gestión municipal y se dedique a perseguir a quienes lo acompañaron y aconsejaron siempre para hacer las cosas bien”, lanzó ayer, lapidario, en las redes sociales.